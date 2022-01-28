Найпопулярніший американський автомобіль розійшовся тиражем у 40 мільйонів екземплярів.

Пікап Ford F-Series — постійний лідер американського авторинку останні 45 років. Це перша за популярністю модель в Америці та друга — у світі.

Ford випустив 40-мільйонний пікап F-Series. Автомобіль зійшов з конвеєра головного підприємства компанії у Дірборні (штат Мічиган). Про це повідомляє офіційний вебсайт Ford.

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Знаковим став Ford F-150 Tremor, причому його відправлять не в музей, а покупцю з Техасу. 40-мільйонний пікап нічим не відрізняється від інших F-150, у ньому навіть пам'ятної таблички немає.

[ + – ] Ford F-Series випускають із 1947 року Фото: Ford

Ford F-Series випускають з 1947 року і зараз у виробництві вже 14 покоління моделі. Це найпопулярніший американський автомобіль в історії.

Всього з 1903 року Ford випустив 400 мільйонів автомобілів, тобто кожен десятий з них — F-Series. Цікаво, що пікап є незмінним лідером авторинку США з 1977 року.

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У світі лише одна модель є популярнішою — Toyota Corolla, що випущена тиражем понад 50 млн. одиниць. Але слід зазначити, що Corolla продається по всьому світу, тоді як Ford F-Series офіційно представлений тільки в Північній Америці.

[ + – ] 40-мільйонний Ford F-150 відправили покупцю до Техасу Фото: Ford

Зараз у лінійці присутні бензинові, дизельні та гібридні версії Ford F-Series. А незабаром у виробництво надійде і електромобіль Ford F-150 Lightning.

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