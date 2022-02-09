Новий Range Rover Sport 2023 уперше потрапив на фото

Новий Range Rover Sport спочатку запропонують у бензинових дизельних і гібридних версіях, а через два роки лінійку розширить електромобіль.

У Німеччині під час тестів зафільмували Range Rover Sport третього покоління. Позашляховик мають представити наприкінці цього року, а його продажі розпочнуться 2023-го, повідомляє сайт Motor1.

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[ + – ] Позашляховик отримає двигуни BMW Фото: Motor1.com

Новий Range Rover Sport 2023 на випробуваннях обклеїли плівкою камуфляжу, хоча окремі риси його дизайну можна розглянути. Силует став стрімкішим завдяки підвищеній віконній лінії та збільшеному куту нахилу задніх стійок. Фари стали більш розкосими, а дверні ручки висувні, як у старшого Range Rover 2022.

У Range Rover запозичена нова платформа Jaguar Land Rover MLA-Flex. Завдяки їй позашляховик стане легшим, а жорсткість його кузова зросте на 50%.

[ + – ] У 2025 році очікується електрична версія Фото: Motor1.com

Двигуни також будуть знайомі за новим Range Rover. Очікуються бензинові турбомотори об'ємом 3,0 (400 к. с.) та 4,4 л (530 к. с.), а також 3,0-літрові турбодизелі потужністю 250, 300 і 350 к. с. Топовий заряджений варіант SVR планують оснастити 4,4-літровою 62-сильною вісімкою від BMW X5M.

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Крім того, анонсовані гібриди, що заряджаються, потужністю 440 і 510 к. с., здатні проїхати 80 км в електричному режимі. А у 2025 році з'явиться електромобіль Range Rover Sport.

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