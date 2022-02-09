Новый Range Rover Sport 2023 впервые попал на фото

Новый Range Rover Sport поначалу предложат в бензиновых дизельных и гибридных версиях, а через два года линейку расширит электромобиль.

В Германии во время тестов засняли Range Rover Sport третьего поколения. Внедорожник должны представить в конце нынешнего года, а его продажи начнутся в 2023-м, сообщает сайт Motor1.

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[ + – ] Внедорожник получит двигатели BMW Фото: Motor1.com

Новый Range Rover Sport 2023 на испытаниях обклеили камуфляжной пленкой, хотя отдельные черты его дизайна можно разглядеть. Силуэт стал стремительнее благодаря повышенной оконной линии и увеличенному углу наклона задних стоек. Фары стали более раскосыми, а дверные ручки выдвижные, как у старшего Range Rover 2022.

У Range Rover позаимствована и новая платформа Jaguar Land Rover MLA-Flex. Благодаря ей внедорожник станет легче, а жесткость его кузова вырастет на 50%.

[ + – ] В 2025 году ожидается электрическая версия Фото: Motor1.com

Двигатели также будут знакомы по новому Range Rover. Ожидаются бензиновые турбомоторы объемом 3,0 (400 л. с.) и 4,4 л (530 л. с.), а также 3,0-литровые турбодизели мощностью 250, 300 и 350 л. с. Топовый заряженный вариант SVR планируют оснастить 4,4-литровой 62-сильной восьмеркой от BMW X5M.

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Кроме того, анонсированы подзаряжаемые гибриды мощностью 440 и 510 л. с., способные проехать 80 км в электрическом режиме. Ну а в 2025 году появится электромобиль Range Rover Sport.

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