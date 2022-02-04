Новий електромобіль Ford урятує при відключенні електрики (відео)
Пікап Ford F-150 Lightning здатний сам визначити відключення електроенергії й автоматично починає живити будинок.
Електрокар Ford F-150 Lightning здатний кілька днів забезпечувати електроенергією квартиру чи будинок. Пікап отримав функцію Intelligent Backup Power на випадок перебоїв із електрикою. Про це повідомляє офіційний вебсайт Ford.
Функція дозволяє використовувати батарею електромобіля як джерело електроенергії. Нагадаємо, у пікапі її ємність становить 98 або 131 кВт∙год, залежно від версії.Важливо
Середньостатистична квартира в середньому споживає 5-10 кВт∙год на день, а будинок – 10-30 кВт∙год. Так що заряду батарей цілком вистачить на 3-26 днів, тобто електрокар Ford дозволяє безболісно пережити тривале відключення електроенергії.
Підключений до домашнього зарядного пристрою, Ford F-150 Lightning здатний самостійно визначити втрату напруги в мережі й автоматично почне живити будинок.
Утім, для роботи Intelligent Backup Power необхідно встановити спеціальне обладнання. Зокрема, потрібна 80-амперна зарядна станція Ford Charge Station Pro. У дорожчих версіях Ford F-150 Lightning вона входить до базової комплектації, але в інших випадках за неї потрібно доплатити.
Також потрібне встановлення інвертора й акумулятора Home Integration System – таке саме обладнання використовується при установці в будинку сонячних батарей.
Пікап Ford F-150 Lightning здатний заряджати й інші електрокари Ford, причому в цьому випадку додаткове обладнання не потрібне — потрібен лише кабель Ford Mobile Power Cord.
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