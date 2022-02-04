Новий електромобіль Ford урятує при відключенні електрики (відео)

Пікап Ford F-150 Lightning здатний сам визначити відключення електроенергії й автоматично починає живити будинок.

Електрокар Ford F-150 Lightning здатний кілька днів забезпечувати електроенергією квартиру чи будинок. Пікап отримав функцію Intelligent Backup Power на випадок перебоїв із електрикою. Про це повідомляє офіційний вебсайт Ford.

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[ + – ] Батареї пікапа вистачить на кілька днів живлення електрикою будинку Фото: Ford

Функція дозволяє використовувати батарею електромобіля як джерело електроенергії. Нагадаємо, у пікапі її ємність становить 98 або 131 кВт∙год, залежно від версії.

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Середньостатистична квартира в середньому споживає 5-10 кВт∙год на день, а будинок – 10-30 кВт∙год. Так що заряду батарей цілком вистачить на 3-26 днів, тобто електрокар Ford дозволяє безболісно пережити тривале відключення електроенергії.

Підключений до домашнього зарядного пристрою, Ford F-150 Lightning здатний самостійно визначити втрату напруги в мережі й автоматично почне живити будинок.

[ + – ] Пікап сам визначає падіння напруги в мережі Фото: Ford

Утім, для роботи Intelligent Backup Power необхідно встановити спеціальне обладнання. Зокрема, потрібна 80-амперна зарядна станція Ford Charge Station Pro. У дорожчих версіях Ford F-150 Lightning вона входить до базової комплектації, але в інших випадках за неї потрібно доплатити.

Також потрібне встановлення інвертора й акумулятора Home Integration System – таке саме обладнання використовується при установці в будинку сонячних батарей.

[ + – ] Для активації функції Intelligent Backup Power потрібне спеціальне обладнання

Пікап Ford F-150 Lightning здатний заряджати й інші електрокари Ford, причому в цьому випадку додаткове обладнання не потрібне — потрібен лише кабель Ford Mobile Power Cord.

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