Новый электромобиль Ford спасет при отключении электричества (видео)

Пикап Ford F-150 Lightning способен сам определить отключение электроэнергии и автоматически начинает питать дом.

Электрокар Ford F-150 Lightning способен несколько дней обеспечивать электроэнергией квартиру или дом. Пикап получил функцию Intelligent Backup Power на случай перебоев с электричеством. Об этом сообщает официальный сайт Ford.

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[ + – ] Батареи пикапа хватит на несколько дней питания электричеством дома Фото: Ford

Функция позволяет использовать батарею электромобиля в качестве источника электроэнергии. Напомним, в пикапе ее емкость составляет 98 либо 131 кВт∙ч, в зависимости от версии.

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Среднестатистическая квартира в среднем потребляет 5-10 кВт∙ч в день, а дом – 10-30 кВт∙ч. Так что заряда батарей вполне хватит на 3-26 дней, то есть электрокар Ford позволяет безболезненно пережить даже длительное отключение электроэнергии.

Подключенный к домашнему зарядному устройству Ford F-150 Lightning способен самостоятельно определить потерю напряжения в сети и автоматически начнет питать дом.

[ + – ] Пикап сам определяет падение напряжения в сети Фото: Ford

Впрочем, для работы Intelligent Backup Power необходимо установить специальное оборудование. В частности, требуется 80-амперная зарядная станция Ford Charge Station Pro. В более дорогих версиях Ford F-150 Lightning она входит в базовую комплектацию, но в остальных вариантах за нее нужно доплатить.

Также требуется установка инвертора и аккумулятора Home Integration System – такое же оборудование используется при установке в доме солнечных батарей.

[ + – ] Для активации функции Intelligent Backup Power необходимо специальное оборудование

Пикап Ford F-150 Lightning способен подзаряжать и другие электрокары Ford, причем в этом случае дополнительное оборудование не потребуется – нужен лишь кабель Ford Mobile Power Cord.

Ранее Фокус сообщал, что в США выпустили 40-миллионный Ford F-150. Это самая популярная американская модель.