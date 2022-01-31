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Электромобиль Porsche Taycan установил необычный рекорд

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Фото: Porsche | Porsche Taycan проехал от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса

Для зарядки Porsche Taycan суммарно понадобилось всего 2,5 часа. Водитель использовал высокоскоростные зарядные станции.

Электромобиль Porsche Taycan попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря скорости зарядки. Он преодолел 4562 км и при этом потратил на зарядку всего 2,5 часа. Об этом сообщает официальный сайт Porsche.

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Электромобиль заряджался на быстрых станциях мощностью 350 кВт
Фото: Porsche

Уэйн Гердес на Porsche Taycan совершил автопробег с атлантического на тихоокеанское побережье США. Он стартовал от здания мэрии Нью-Йорка и финишировал у мэрии Лос-Анджелеса.

В дороге американец останавливался исключительно для подзарядки, причем выбирал для этого исключительно скоростные зарядные станции мощностью до 350 кВт. Уэйн нашел их через мобильное приложение Electrify America и составил маршрут и график поездки.

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Самая быстрая заряджка заняла 22 минуты
Фото: Porsche

Суммарное время зарядки – 2 часа 26 минут и 48 секунд, а лучшим результатом стало пополнение заряда с 6 до 82% всего за 22 минуты.

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Рекордным стал стандартный электрокар Porsche Taycan с опционной батареей на 93,4 кВт∙ч (его запас хода — до 484 км). Чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса, каждая зарядка тщательно фиксировалась независимыми наблюдателями. Кроме того, вся поездка записывалась на видеорегистратор.

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Пробег тщательно фиксировали для Книги рекордов Гиннеса
Фото: Porsche

По окончанию заезда Уейн Гердес заявил: "Я горжусь и, честно говоря, немного удивлен тем, что с таким отрывом установил новый рекорд. Taycan показал себя даже лучше, чем ожидалось. Его производительность, комфорт и устойчивость на дороге были превосходными, но самым выдающимся показателем наряду с мощностью зарядки была его эффективность".

Ранее Фокус сообщал, что в Книгу рекордов попал электромобиль Toyota Mirai, продемонстрировавший огромный запас хода.