Електромобіль Porsche Taycan встановив незвичайний рекорд

Для зарядки Porsche Taycan сумарно знадобилося лише 2,5 години. Водій використав високошвидкісні зарядні станції.

Електромобіль Porsche Taycan потрапив до Книги рекордів Гіннеса завдяки швидкості зарядки. Він подолав 4562 км і при цьому витратив на зарядку лише 2,5 години. Про це повідомляє офіційний сайт "Porsche".

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[ + – ] Електромобіль заряджався на швидких станціях потужністю 350 кВт Фото: Porsche

Вейн Гердес на Porsche Taycan здійснив автопробіг з атлантичного на тихоокеанське узбережжя США. Він стартував від будівлі мерії Нью-Йорка та фінішував біля мерії Лос-Анджелеса.

Дорогою американець зупинявся виключно для підзарядки, причому вибирав для цього виключно швидкісні зарядні станції потужністю до 350 кВт. Вейн знайшов їх через мобільний додаток Electrify America і склав маршрут та графік поїздки.

[ + – ] Найшвидша заряджка зайняла 22 хвилини Фото: Porsche

Сумарний час заряджання — 2 години 26 хвилин та 48 секунд, а найкращим результатом стало поповнення заряду з 6 до 82% лише за 22 хвилини.

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Рекордним став стандартний електрокар Porsche Taycan з опціонною батареєю на 93,4 кВт∙год (його запас ходу — до 484 км). Щоб потрапити до Книги рекордів Гіннеса, кожна зарядка ретельно фіксувалась незалежними спостерігачами. Крім того, вся подорож записувалася на відеореєстратор.

[ + – ] Пробіг ретельно фіксували для Книги рекордів Гіннеса Фото: Porsche

Після закінчення заїзду Вейн Гердес заявив: "Я пишаюся і, чесно кажучи, трохи здивований тим, що з таким відривом встановив новий рекорд. Taycan показав себе навіть краще, ніж очікувалося. Його продуктивність, комфорт та стійкість на дорозі були чудовими, але найзначнішим показником поруч із потужністю зарядки була його ефективність".

Раніше Фокус повідомляв, що до Книги рекордів потрапив електромобіль Toyota Mirai, який продемонстрував величезний запас ходу.