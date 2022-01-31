RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто

Електромобіль Porsche Taycan встановив незвичайний рекорд

108
Porsche Taycan 2022, новий Porsche Taycan, Porsche Taycan, електромобіль Porsche Taycan, запас ходу Porsche Taycan
Фото: Porsche | Porsche Taycan проїхав від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса

Для зарядки Porsche Taycan сумарно знадобилося лише 2,5 години. Водій використав високошвидкісні зарядні станції.

Електромобіль Porsche Taycan потрапив до Книги рекордів Гіннеса завдяки швидкості зарядки. Він подолав 4562 км і при цьому витратив на зарядку лише 2,5 години. Про це повідомляє офіційний сайт "Porsche".

Porsche Taycan 2022, новий Porsche Taycan, Porsche Taycan, електромобіль Porsche Taycan, запас ходу Porsche Taycan
Електромобіль заряджався на швидких станціях потужністю 350 кВт
Фото: Porsche

Вейн Гердес на Porsche Taycan здійснив автопробіг з атлантичного на тихоокеанське узбережжя США. Він стартував від будівлі мерії Нью-Йорка та фінішував біля мерії Лос-Анджелеса.

Дорогою американець зупинявся виключно для підзарядки, причому вибирав для цього виключно швидкісні зарядні станції потужністю до 350 кВт. Вейн знайшов їх через мобільний додаток Electrify America і склав маршрут та графік поїздки.

Porsche Taycan 2022, новий Porsche Taycan, Porsche Taycan, електромобіль Porsche Taycan, запас ходу Porsche Taycan
Найшвидша заряджка зайняла 22 хвилини
Фото: Porsche

Сумарний час заряджання — 2 години 26 хвилин та 48 секунд, а найкращим результатом стало поповнення заряду з 6 до 82% лише за 22 хвилини.

Важливо
Peugeot анонсували новий електромобіль: у нього доступна ціна та 400 км запасу ходу
Peugeot анонсували новий електромобіль: у нього доступна ціна та 400 км запасу ходу

Рекордним став стандартний електрокар Porsche Taycan з опціонною батареєю на 93,4 кВт∙год (його запас ходу — до 484 км). Щоб потрапити до Книги рекордів Гіннеса, кожна зарядка ретельно фіксувалась незалежними спостерігачами. Крім того, вся подорож записувалася на відеореєстратор.

Porsche Taycan 2022, новий Porsche Taycan, Porsche Taycan, електромобіль Porsche Taycan, запас ходу Porsche Taycan
Пробіг ретельно фіксували для Книги рекордів Гіннеса
Фото: Porsche

Після закінчення заїзду Вейн Гердес заявив: "Я пишаюся і, чесно кажучи, трохи здивований тим, що з таким відривом встановив новий рекорд. Taycan показав себе навіть краще, ніж очікувалося. Його продуктивність, комфорт та стійкість на дорозі були чудовими, але найзначнішим показником поруч із потужністю зарядки була його ефективність".

Раніше Фокус повідомляв, що до Книги рекордів потрапив електромобіль Toyota Mirai, який продемонстрував величезний запас ходу.