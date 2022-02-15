Toyota готовит мощный заряженный пикап: фото и подробности

Toyota Hilux GR Sport получл доработанный 2,8-литровый турбодизель. Дизайн пикапа стал более выразительным.

Пикап Toyota Hilux 2022 получит улучшенную заряженную версию GR Sport. Автомобиль заметили в ЮАР до презентации. Его фото опубликовал сайт Motor1.

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Следует отметить, что модификация Toyota Hilux GR Sport уже существует. Но если ранее в подразделении Gazoo Racing ограничивались косметическими изменениями в дизайне и салоне, то теперь взялись улучшить характеристики Toyota Hilux.

[ + – ] У пикапа новые решетка радиатора и передний бампер Фото: Motor1.com

Автомобиль сохранил знакомый 2,8-литровый четырехцилиндровый турбодизель, но его мощность выросла с 204 до 224 л. с., а крутящий момент увеличен с 500 до 550 Н∙м.

[ + – ] В салоне изменили отделку Фото: Motor1.com

Заряженный пикап Toyota будет доступен исключительно с 6-ступенчатой автоматической КПП и подключаемым полным приводом. Кроме того, у него усилена подвеска.

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Дизайн Toyota Hilux GR Sport также изменился. У пикапа новые решетка радиатора и передний бампер, а колесные арки теперь еще больше расширены. Стандартными являются новые 18-дюймовые диски.

[ + – ] Колесные арки теперь расширены еще больше Фото: Motor1.com

Салон Toyota Hilux GR Sport практически не претерпел изменений. Кожанную отделку разбавляет алькантара, а педали украшены металлическими накладками.

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