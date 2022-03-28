Перші фото найдорожчого кросовера від Chery: його готують для Європи

Exeed Lingyun S — новий преміальний кросовер від Chery вартістю близько 30 тис. доларів.

Кросовер Exeed Lingyun S розсекретили на офіційних фото. Флагманську модель від преміумпідрозділу концерну Chery презентують до кінця першого півріччя. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

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Новий Exeed Lingyun S коштуватиме приблизно від 28-30 тисяч доларів. Модель позиціонують як п'ятимісний преміальний кросовер зі спортивним ухилом. Вона має з'явитись і на європейському ринку, адже бренд Exeed раніше вже презентували в ЄС.

[ + – ] Кросовер оснащений 2,0-літровим 261-сильним турбомотором Фото: CarNewsChina

Автомобіль виділяється мускулистим дизайном із розширеними крилами та високим капотом. У нього величезна решітка радіатора та розкосі фари з матричною світлодіодною оптикою.

Розміри Exeed Lingyun S:

Довжина — 4690 мм

Ширина — 1885 мм

Висота — 1730 мм

Колісна база — 2715 мм

[ + – ] Окремий дисплей призначений для керування кліматом Фото: CarNewsChina

У салоні 12,3-дюймові дисплеї віртуальної панелі приладів та мультимедійної системи об'єднані в один блок. Окремий сенсорний екран відведений для керування налаштуваннями клімату. В дизайні використані шкіра та замша.

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Китайський кросовер оснащений 2,0-літровим бензиновим турбомотором, що розвиває 261 к. с. та 400 Н∙м. З 7-ступінчастою КПП з двома зчепленнями він розганяється до 100 км/год за 6,6 с. Привід може бути переднім чи повним. Цілком ймовірно, що пізніше лінійку розширить гібрид Exeed Lingyun S із силовою установкою від Chery Tiggo 8 Plus.

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