Автосалон у Пекіні знову скасують: названо причину

Пекінське автошоу не буде проведено цієї весни. Швидше за все його перенесуть на червень.

Пекінський автосалон-2022 не розпочнеться 21 квітня. Найбільшу автомобільну виставку Китаю скасували та перенесли на невизначений термін. Про це повідомляє сайт Auto News.

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Причина скасування автошоу в Пекіні — новий масштабний спалах коронавірусу в Китаї. Він став найбільшим із 2020 року, коли спалах інфекції було виявлено в Ухані.

[ + – ] Автошоу в Пекіні може пройти в червні Фото: NBC News

Наразі епіцентром епідемії у Китаї є провінція Цзілінь на північному сході країни. У багатьох великих містах уже запроваджено локдаун і десятки мільйонів жителів обмежені в пересуванні. У Пекіні ситуація контрольована, але організатори виставки вирішили перестрахуватись.

Нових дат проведення автошоу ще не названо. За попередніми даними, автосалон у Пекіні може пройти в червні, якщо епідеміологічна ситуація в Китаї покращиться. Серед заявлених прем'єр автошоу — електрокросовер Mercedes-Benz EQS SUV і новий BMW 7 Series сьомого покоління.

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Нагадаємо, що Пекінський автосалон проводять із 1990 року. Виставка проходить раз на два роки, чергуючись з автошоу у Шанхаї. У 2020 році вона також була запланована на весну, але через коронавірус зрештою пройшла у вересні-жовтні.

Раніше Фокус повідомляв, що в Німеччині відкрили новий завод Tesla. Перші випущені там машини передали покупцям з автографами Ілона Маска.