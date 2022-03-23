Ілон Маск танцює: європейський завод Tesla повноцінно запрацював (відео)

Підприємство у Берліні — третій за рахунком завод із випуску електромобілів Tesla. Щороку він може випускати до півмільйона автомобілів.

У Німеччині урочисто розпочали нове підприємство Tesla Giga Berlin. У церемонії взяли участь Ілон Маск, а також федеральний канцлер Олаф Шольц та інші члени німецького уряду, повідомляє DW.

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Запуск повномасштабного виробництва Giga Berlin кілька разів відкладали. Раніше підприємство вже випустило пробну передсерійну партію електрокарів. Тепер під час урочистостей покупцям передали перші 30 серійних кросоверів Tesla Model Y німецького збирання, причому Ілон Маск залишив на них свої автографи.

[ + – ] Перші 30 європейських Tesla Model Y передали власникам з автографами Ілона Маска Фото: DW

Саме Tesla Model Y стане основною моделлю, що випускається на Giga Berlin. Завод Tesla у Німеччині здатний виробляти до 500 тисяч електромобілів щороку. Підприємство в німецькій землі Бранденбург поблизу Берліна збудували в рекордні терміни (менше, ніж за два роки), незважаючи на протести екологів і бюрократію. У нього інвестували 5 млрд євро.

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"Відкриття заводу Tesla разом з Ілоном Маском у Бранденбурзі — важливий знак: Німеччина — це вигідне місце для інвестицій у промисловість. Саме так нам вдасться стати вуглецево-нейтральними й очолити перетворення. Майбутнє належить електромобілям", — зазначив Олаф Шольц.

Ілон Маск відзначив визначну подію запальним танцем. Найбагатша людина у світі не соромилася своїх емоцій на публіці.

[ + – ] Танець Ілона Маска на відкритті заводів стає традицією

Танець Ілона Маска вже стає традицією, адже саме так мільярдер відзначив відкриття заводу в Китаї. На черзі — нове підприємство Tesla в Техасі, де збиратиму пікапи Cybertruck.

Раніше Фокус повідомляв, що Tesla збереже зарплати для співробітників-українців, які вирішили повернутись на батьківщину для її захисту.