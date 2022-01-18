Tesla розпочала виробництво автомобілів у Європі (відео)
Завод Tesla в Німеччині вже випускає першу партію кросоверів Model Y. Підприємство здатне збирати до 500 тис. автомобілів на рік.
Європейська гігафабрика Tesla нарешті розпочала виробництво автомобілів. У січні розташоване поблизу Берліна підприємство має зібрати перші 2 000 електрокросоверів Tesla Model Y. Про це повідомляє німецьке видання Tagesspiegel.
Влада землі Бранденбург видала частковий дозвіл на випуск авто із 7 січня. Воно дозволяє зібрати пробну партію електрокарів, але повномасштабне виробництво поки що не дозволено. Також розпочав роботу пресовий цех. Він дозволяє випускати 500 кузовів щодня.
Варто зазначити, що електромобілі Tesla першої серії не призначені на продаж. Вони слугують для налагодження виробництва та випробувань. Зібрані Tesla Model Y вже зняли на території підприємства й, очевидно, надалі їх використовуватимуть у тестах.Важливо
Нагадаємо, що берлінська гігафабрика Tesla розрахована на випуск до 500 тис. автомобілів щорічно та працюватиме переважно на європейський ринок. Введення її в експлуатацію затримується через бюрократію і протести екологів.
Саме кросовер Tesla Model Y стане першою моделлю, запущеною у виробництво на підприємстві. Також тут збиратимуть акумуляторні батареї для електрокарів.
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