Tesla розпочала виробництво автомобілів у Європі (відео)

Завод Tesla в Німеччині вже випускає першу партію кросоверів Model Y. Підприємство здатне збирати до 500 тис. автомобілів на рік.

Європейська гігафабрика Tesla нарешті розпочала виробництво автомобілів. У січні розташоване поблизу Берліна підприємство має зібрати перші 2 000 електрокросоверів Tesla Model Y. Про це повідомляє німецьке видання Tagesspiegel.

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Влада землі Бранденбург видала частковий дозвіл на випуск авто із 7 січня. Воно дозволяє зібрати пробну партію електрокарів, але повномасштабне виробництво поки що не дозволено. Також розпочав роботу пресовий цех. Він дозволяє випускати 500 кузовів щодня.

[ + – ] Перші Tesla Model Y не призначені для продажу Фото: скриншот/youtube

Варто зазначити, що електромобілі Tesla першої серії не призначені на продаж. Вони слугують для налагодження виробництва та випробувань. Зібрані Tesla Model Y вже зняли на території підприємства й, очевидно, надалі їх використовуватимуть у тестах.

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Нагадаємо, що берлінська гігафабрика Tesla розрахована на випуск до 500 тис. автомобілів щорічно та працюватиме переважно на європейський ринок. Введення її в експлуатацію затримується через бюрократію і протести екологів.

[ + – ] Перші авто з німецької фабрики не призначені для продажу

Саме кросовер Tesla Model Y стане першою моделлю, запущеною у виробництво на підприємстві. Також тут збиратимуть акумуляторні батареї для електрокарів.

Раніше Фокус розповідав, що запуск у виробництво пікапа Tesla Cybertruck знову перенесли.