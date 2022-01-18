Tesla начала производство автомобилей в Европе (видео)
Завод Tesla в Германии уже выпускает первую партию кроссоверов Model Y. Предприятие способно собирать до 500 тыс. авто в год.
Европейская гигафабрика Tesla наконец приступила к производству автомобилей. В январе расположенное близ Берлина предприятие должно собрать первые 2000 электрокроссоверов Tesla Model Y. Об этом сообщает немецкое издание Tagesspiegel.
Власти земли Бранденбург выдали частичное разрешение на выпуск авто с 7 января. Оно позволяет собрать пробную партию электрокаров, но полномасштабное производство пока еще не разрешено. Также заработал прессовый цех. Он позволяет выпускать 500 кузовов ежедневно.
Следует отметить, что электромобили Tesla первой серии не предназначены для продажи. Они служат для отладки производства и испытаний. Собранные Tesla Model Y уже засняли на территории предприятия и очевидно в дальнейшем их будут использовать в тестах.Важно
Напомним, что берлинская гигафабрика Tesla рассчитана на выпуск до 500 тыс. автомобилей ежегодно и будет работать преимущественно на европейский рынок. Ввод ее в эксплуатацию задерживается из-за бюрократии и протестов экологов.
Именно кроссовер Tesla Model Y станет первой моделью, запущенной в производство на предприятии. Также здесь будут собирать аккумуляторные батареи для электрокаров.
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