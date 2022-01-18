Tesla начала производство автомобилей в Европе (видео)

Завод Tesla в Германии уже выпускает первую партию кроссоверов Model Y. Предприятие способно собирать до 500 тыс. авто в год.

Европейская гигафабрика Tesla наконец приступила к производству автомобилей. В январе расположенное близ Берлина предприятие должно собрать первые 2000 электрокроссоверов Tesla Model Y. Об этом сообщает немецкое издание Tagesspiegel.

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Власти земли Бранденбург выдали частичное разрешение на выпуск авто с 7 января. Оно позволяет собрать пробную партию электрокаров, но полномасштабное производство пока еще не разрешено. Также заработал прессовый цех. Он позволяет выпускать 500 кузовов ежедневно.

[ + – ] Первые Tesla Model Y не предназначены для продажи Фото: скриншот/youtube

Следует отметить, что электромобили Tesla первой серии не предназначены для продажи. Они служат для отладки производства и испытаний. Собранные Tesla Model Y уже засняли на территории предприятия и очевидно в дальнейшем их будут использовать в тестах.

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Напомним, что берлинская гигафабрика Tesla рассчитана на выпуск до 500 тыс. автомобилей ежегодно и будет работать преимущественно на европейский рынок. Ввод ее в эксплуатацию задерживается из-за бюрократии и протестов экологов.

[ + – ] Первые авто с немецкой фабрики не предназначены для продажи

Именно кроссовер Tesla Model Y станет первой моделью, запущенной в производство на предприятии. Также здесь будут собирать аккумуляторные батареи для электрокаров.

Ранее Фокус рассказывал, что запуск в производство пикапа Tesla Cybertruck снова перенесли.