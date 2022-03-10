Tesla платитиме зарплати своїм співробітникам, які повернулися додому для захисту України

У компанії також повідомили, що тисячі українських власників автомобілів Tesla можуть безкоштовно зарядити свій транспортний засіб на станціях Supercharger, встановлених у низці країн ЄС.

Компанія Tesla щонайменше три місяці виплачуватиме зарплати своїм співробітникам, які виявили бажання повернутися в Україну для захисту від російських військ. Про це йдеться у пресрелізі автовиробника.

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Компанія також повідомляє, що через три місяці буде переглянуто ситуацію навколо російсько-української війни та становище своїх співробітників, які можуть потребувати нової допомоги.

"Для всіх співробітників Tesla, які є громадянами України і яких попросили повернутися в Україну для проходження військової служби як резервіста, ми збережемо їхню роботу та зарплату протягом 3 місяців з метою оцінки після закінчення цього періоду в міру необхідності", — йдеться у пресрелізі Tesla.

Попри те, що компанія офіційно не представлена в Україні, близько 5000 власників електромобілів зможуть безкоштовно зарядити свій транспортний засіб на станціях Supercharger, що розташовані в Польщі, Угорщині та Словаччині.

У Tesla також зазначили, що експерти-добровольці з Німеччини протестували, налаштували та відправили до Києва сотні пристроїв супутникового інтернету Starlink, про прийняття яких уже звітувало Міністерство цифрової трансформації.

Раніше повідомлялося, що автовиробник Nissan приєднався до санкцій проти Росії та виділив Україні грошову допомогу. Так, японська компанія оголосила про згортання свого виробництва в РФ. Крім того, Nissan створив спеціальний фонд на підтримку України, куди вже перевели $2,5 млн.

Також повідомлялося, що виробники суперкарів Ferrari та Lamborghini допомагають Україні. Автобренди відмовилися продавати свої автомобілі на території Росії та виділили 1 млн євро гуманітарної допомоги Києву.