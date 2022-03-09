Виробники суперкарів приєдналися до санкцій проти РФ і допомагають біженцям із України

Ferrari та Lamborghini відмовилися від продажу авто на російському ринку та виділяють допомогу біженцям із України.

Автобрендів, що залишили російський ринок, побільшало. Якщо раніше санкції проти РФ підтримали виробники масових і преміальних автомобілів, то тепер до них приєдналися й компанії, що випускають ексклюзивні суперкари. Про припинення продажів заявили у Ferrari та Lamborghini.

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Ferrari відмовилися від випуску суперкарів для російського ринку, тобто замовлення від клієнтів із РФ не приймаються. У заяві на офіційному сайті компанії зазначається, що вона підтримує всі санкції й обмеження.

[ + – ] Lamborghini також припинили ділову активність на російському ринку Фото: Открытые источники

"Ferrari підтримує всіх жителів України, які постраждали від гуманітарної кризи. Хоча ми сподіваємося на швидке повернення до діалогу та мирне вирішення, ми не можемо залишатися байдужими до страждань. Наші думки та підтримка звернені до них", — підкреслив СЕО компанії Бенедетто Вінья.

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Керівництво Ferrari вирішило надати 1 мільйон євро гуманітарної допомоги Україні. За посередництва уряду італійського регіону Емілья-Романья ці кошти будуть надіслані Червоному Хресту й Управлінню Верховного Комісара ООН у справах біженців.

Lamborghini заявили про "зупинення ділових відносин із РФ". Автовиробник також планує виділити кошти на підтримку біженцям із України.

Раніше Фокус повідомляв, що Nissan залишає російський ринок і виділив допомогу Україні.