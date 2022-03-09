Производители суперкаров присоединились к санкциям против РФ и помогают беженцам из Украины

Ferrari и Lamborghini отказались от продаж авто на российском рынке и выделяют помощь беженцам из Украины.

Автобрендов, покинувших российский рынок, стало больше. Если ранее санкции против РФ поддержали производители массовых и премиальных автомобилей, то теперь к ним присоединились и компании, выпускающие эксклюзивные суперкары. О прекращении продаж заявили в Ferrari и Lamborghini.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Ferrari отказались от выпуска суперкаров для российского рынка, то есть заказы от клиентов из РФ не принимаются. В заявлении на официальном сайте компании указывается, что она поддерживает все санкции и ограничения.

[ + – ] Lamborghini также прекратили деловую активность на российском рынке Фото: Открытые источники

"Ferrari поддерживает всех жителей Украины, пострадавших от гуманитарного кризиса. Хотя мы надеемся на быстрое возвращение к диалогу и мирное решение, мы не можем оставаться равнодушными к страданиям. Наши мысли и поддержка обращены к ним", — подчеркнул СЕО компании Бенедетто Винья.

Важно

Без Гелендвагена и AMG: Mercedes-Benz покидает российский рынок

Руководство Ferrari решило выделить 1 миллион евро гуманитарной помощи Украине. При посредничестве правительства итальянского региона Эмилья-Романья эти средства будут направлены Красному Кресту и Управлению Верховного Комиссара ООН в делах беженцев.

Lamborghini заявили о "приостановке деловых отношений с РФ". Автопроизводитель также планирует выделить средства на поддержку беженцам из Украины.

Ранее Фокус сообщал, что Nissan покидает российский рынок и выделил помощь Украине.