Без Гелендвагена и AMG: Mercedes-Benz покидает российский рынок

Вслед за коммерческими моделями легковые Mercedes-Benz также покинули российский рынок.

Все больше автопроизводителей продолжают сворачивать свое присутствие на рынке РФ. Теперь его покинул и Mercedes-Benz. Об этом сообщает сайт Automobilwoche.

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Немецкий бренд поддержал санкции и прекратил продажу в России всех своих моделей "до дальнейшего уведомления". Запрет распространяется на линейку Mercedes-Benz, включая роскошные Mercedes-Maybach, заряженные Mercedes-AMG и электромобили EQ.

[ + – ] Российский завод Mercedes-Benz прекратил работу Фото: Mercedes-Benz

Кроме того, прекращается сборка авто на предприятии Mercedes-Benz под Санкт-Петербургом. Оно выпускало седаны Mercedes-Benz E-Class, а также кроссоверы GLC, GLE и GLS. Завод построили в 2019 году за 250 млн. евро и он обеспечивал 1000 рабочих мест.

К слову, ранее рынок РФ покинуло подразделение Daimler Trucks, выпускающее грузовики и автобусы Mercedes-Benz. К тому же, оно прекратило более, чем 20-летнее сотрудничество с Камазом.

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Массовый уход автобрендов с российского рынка уже привел к дефициту новых автомобилей. Кроме того, цены на некоторые модели уже выросли в два раза.

Также Фокус сообщал, что в РФ в скором времени ожидается дефицит автозапчастей, ведь производители автомобильных компонентов поддержали антироссийские санкции.