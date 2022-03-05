Без Гелендвагена та AMG: Mercedes-Benz залишає російський ринок

Слідом за комерційними моделями легкові Mercedes-Benz також залишили російський ринок.

Дедалі більше автовиробників продовжують згортати свою присутність на ринку РФ. Тепер його залишив і Mercedes-Benz. Про це повідомляє сайт Automobilwoche.

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Німецький бренд підтримав санкції та припинив продаж у Росії всіх своїх моделей "до подальшого повідомлення". Заборона поширюється на лінійку Mercedes-Benz, включаючи розкішні Mercedes-Maybach, заряджені Mercedes-AMG та електромобілі EQ.

[ + – ] Російський завод Mercedes-Benz припинив роботу Фото: Mercedes-Benz

Крім того, припиняється збирання авто на підприємстві Mercedes-Benz під Санкт-Петербургом. Воно випускало седани Mercedes-Benz E-Class, а також кросовери GLC, GLE та GLS. Завод збудували у 2019 році за 250 млн. євро і він забезпечував 1000 робочих місць.

До речі, раніше ринок РФ залишив підрозділ Daimler Trucks, який випускає вантажівки та автобуси Mercedes-Benz. До того ж, воно припинило більш ніж 20-річну співпрацю з Камазом.

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Масовий відхід автобрендів з російського ринку вже призвів до дефіциту нових автомобілів. Крім того, ціни на деякі моделі вже зросли вдвічі.

Також Фокус повідомляв, що в РФ незабаром очікується дефіцит автозапчастин, адже виробники автомобільних компонентів підтримали антиросійські санкції.