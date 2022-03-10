Tesla будет платить зарплаты своим сотрудникам, которые вернулись домой для защиты Украины

В компании также сообщили, что тысячи украинских владельцев автомобилей Tesla могут бесплатно зарядить свое транспортное средство на станциях Supercharger, которые установлены в ряде стран ЕС.

Компания Tesla как минимум три месяца будет выплачивать зарплаты своим сотрудникам, которые изъявили желание вернуться в Украину для защиты от российских войск. Об этом говорится в пресс-релизе автопроизводителя.

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Компания также сообщает, что через три месяца будет пересмотрена ситуация вокруг российско-украинской войны и положение своих сотрудников, которые могут нуждаться в новой помощи.

"Для всех сотрудников Tesla, которые являются гражданами Украины и которых попросили вернуться в Украину для прохождения воинской службы в качестве резервиста, мы сохраним их работу и зарплату в течение 3 месяцев с целью оценки по истечении этого периода по мере необходимости", — говорится в пресс-релизе Tesla.

Несмотря на то, что компания официально не представлена в Украине, около 5000 владельцев электромобилей смогут бесплатно зарядить свое транспортное средство на станциях Supercharger, которые расположены в Польше, Венгрии и Словакии.

В Tesla также отметили, что эксперты-добровольцы из Германии протестировали, настроили и отправили в Киев сотни устройств спутникового интернета Starlink, о принятии которых уже отчиталось Министерство цифровой трансформации.

Ранее сообщалось, что автопроизводитель Nissan присоединился к санкциям против России и выделил Украине денежную помощь. Так, японская компания объявила о сворачивании своего производства на территории РФ. Помимо этого, Nissan создал специальный фонд в поддержку Украины, куда уже перевели $2,5 млн.

Также сообщалось, что производители суперкаров Ferrari и Lamborghini помогают Украине. Автобренды отказались продавать свои автомобили на территории России и выделили 1 млн евро гуманитарной помощи Киеву.