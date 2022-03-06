Спутниковый интернет Starlink в Украине работает для военных

В Центр противодействия дезинформации сообщили, что гражданским лицам спутниковый интернет пока не будет доступен.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил в своем телеграм-канале как работает спутниковый интернет Starlink и кто им пользуется в нашей стране на данный момент.

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Глобальная спутниковая система Starlink, внедряемая компанией SpaceX, главной которой является Илон Маск, должна обеспечить высокоскоростной широкополосный спутниковый доступ в Интернет в местах, где ранее связь была либо ненадежной, либо дорогой, либо вообще недоступной.

В отличие от других операторов спутникового интернета, для подключения к Starlink необходимы специальные терминалы, предоставляемые компанией SpaceX, пояснили в Центре.

"Именно эти терминалы были доставлены в Украину 28 февраля по запросу Министра цифровой трансформации Михаила Федорова", — сказано в сообщении.

ЦПД также проинформировал, что на текущий момент система подключена и работает для военных. Для обычных людей данная разработка пока остается недоступной, до войны ее планировали подключить в Украине в 2023 году, отметило ведомство.

Ранее мы сообщали о том, что магистральный провайдер разорвал договора о сотрудничестве с крупными российскими телеком-операторами, такими как Ростелеком, МТС, VK, Мегафон, Вымпелком.

Также мы писали о том, что Илон Маск опасается за сохранность наземного оборудования, обеспечивающего доступ к спутниковому Интернету. В Твиттере он написал, что российские военные могут нанести удар по терминалам Starlink.