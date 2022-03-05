Россия рискует остаться без Интернета: провайдер Cogent уходит из страны

Журналисты полагают, что россияне могут остаться без качественных телеком-услуг, а то и вовсе оказаться за "железным занавесом", будучи оторванными от Глобальной Сети.

Крупный магистральный провайдер Cogent заявил о разрыве отношений с российскими компаниями. Как сообщает "Коммерсант", проблемы могут начаться у таких крупных российских компаний, как "Ростелеком", "Вымпелком", "МегаФон", "Яндекс", "ВКонтакте".

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"По причине необоснованного и неспровоцированного вторжения в Украину Cogent прекращает предоставление всех услуг с 17:00 по Гринвичу 4 марта 2022 года. Введены экономические санкции. В результате вторжения и сложившейся ситуации, угрожающей безопасности, компания Cogent не может продолжать предоставлять вам услуги", — говорится в официальном заявлении.

Исполнительный директор Cogent Дэйв Шеффер сказал, что компания не хочет лишать простых россиян доступа к Интернету, но хочет помешать российскому правительству использовать сети Cogent для кибератак или распространения пропаганды против Украины во время войны, передает washingtonpost.com.

"Наша цель — никому не причинять вреда. Мы так поступаем, чтобы лишить российское правительство еще одного инструмента в его военном арсенале", — сказал он.

Издание 3dnews.ru сообщает, что проблемы у простых пользователей из России все же могут начаться, потому что с Cogent сотрудничают такие крупные провайдеры, сервисы и соцсети, как "Ростелеком", "Вымпелком", "МегаФон", "Яндекс", "ВКонтакте", а "Коммерсант" включил в список компаний-партнеров еще и мобильного оператора МТС, телекоммуникационную компанию Tele2. Когда провайдер прекратит их обслуживать, им нужно будет срочно искать другого, но не факт, что какой-либо иной иностранный поставщик телеком-услуг согласиться с ними сотрудничать. Отметим, что Cogent дал месяц на то, чтобы российские провайдеры забрали свое оборудование.

"Отказ Cogent от работы с российскими провайдерами приведет к деградации связности российского сегмента Интернета с мировым. Примеру Cogent могут последовать и другие зарубежные магистральные провайдеры", — опасаются журналисты "Коммерсант".

Профессор EMBA "Сколково" Евгений Черешнев в комментарии СМИ отметил, что отказ от сотрудничества любого магистрального провайдера неизбежно приведет к замедлению или отсутствию доступа к зарубежным интернет-сервисов, относящихся к Рунету. Сколько это может продлиться, Черешнев не берется прогнозировать.

Напомним, что правительство РФ в течение многих лет пытается контролировать Сеть, принимая законы, позволяющие Роскомнадзору отключать пользователей от глобального Интернета и тестируя "суверенный Интернет". Журналист Леонид Ковачич в одной из своих статей анализировал, сможет ли РФ пойти по стопам КНР и создать альтернативную систему DNS для российского сегмента Интернета. По словам Ковачича, это будет закрытая система, иными словами — большая локальная сеть.

Ранее Фокус сообщал о том, что российские политики массово регистрируются и активничают в локальных соцсетях.