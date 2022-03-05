Росія ризикує залишитися без Інтернету: провайдер Cogent залишає країну

Журналісти вважають, що росіяни можуть залишитися без якісних телеком-послуг, а то й зовсім опинитися за "залізною завісою", відірваними від Глобальної Мережі.

Великий магістральний провайдер Cogent заявив про розрив відносин із російськими компаніями. Як повідомляє "Комерсант", проблеми можуть розпочатися в таких великих російських компаній, як "Ростелеком", "Вимпел-Комунікації", "МегаФон", "Яндекс", "ВКонтакті".

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"Через необґрунтоване і неспровоковане вторгнення в Україну Cogent припиняє надання всіх послуг з 17:00 за Гринвічем 4 березня 2022 року. Введено економічні санкції. Внаслідок вторгнення і ситуації, що загрожує безпеці, компанія Cogent не може продовжувати надавати вам послуги", — йдеться в офіційній заяві.

Виконавчий директор Cogent Дейв Шеффер сказав, що компанія не хоче позбавляти простих росіян доступу до Інтернету, але хоче завадити російському уряду використати мережі Cogent для кібератак або розповсюдження пропаганди проти України під час війни, повідомляє washingtonpost.com.

"Наша мета — нікому не завдавати шкоди. Ми так робимо, щоб позбавити російський уряд ще одного інструменту в його військовому арсеналі", — сказав він.

Видання 3dnews.ru повідомляє, що проблеми в простих користувачів з Росії все ж таки можуть початися, тому що з Cogent співпрацюють такі великі провайдери, сервіси та соцмережі, як "Ростелеком", "Вимпел-Комунікації", "МегаФон", "Яндекс", "ВКонтакте ", А "Комерсант" додав до списку компаній-партнерів ще й мобільного оператора МТС, телекомунікаційну компанію Tele2. Коли провайдер припинить їх обслуговувати, їм потрібно буде терміново шукати іншого, але не факт, що будь-який інший іноземний постачальник послуг телекомунікацій погодитися з ними співпрацювати. Зазначимо, що Cogent дав місяць, щоб російські провайдери забрали своє обладнання.

"Відмова Cogent від роботи з російськими провайдерами призведе до деградації зв'язності російського сегмента Інтернету зі світовим. Приклад Cogent можуть наслідувати й інші закордонні магістральні провайдери", — побоюються журналісти "Комерсант".

Професор EMBA "Сколково" Євген Черешнєв у коментарі ЗМІ зазначив, що відмова від співпраці будь-якого магістрального провайдера неминуче призведе до уповільнення або відсутності доступу до закордонних інтернет-сервісів, що належать до Рунету. Скільки це може тривати, Черешнєв не береться прогнозувати.

Нагадаємо, що уряд РФ протягом багатьох років намагається контролювати Мережу, ухвалюючи закони, що дозволяють Роскомнагляду відключати користувачів від глобального Інтернету та тестуючи "суверенний Інтернет". Журналіст Леонід Ковачич в одній зі своїх статей аналізував, чи РФ зможе піти стопами КНР і створити альтернативну систему DNS для російського сегмента Інтернету. За словами Ковачича, це буде закрита система, тобто велика локальна мережа.

Раніше Фокус повідомляв про те, що російські політики масово реєструються та активізуються в локальних соцмережах.