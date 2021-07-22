Усе йде за планом: в РФ випробували "суверенний Інтернет", відключившись від глобальної мережі

За словами чиновників від науки, тести пройшли успішно: РФ навіть може перевершити Китай, ізолювавши свій сегмент інтернету цілком і повністю.

З 15 червня по 15 липня в Росії протестували роботу "суверенного" інтернету, відключившись від глобальної мережі.

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Про це пише "РБК", посилаючись на матеріали робочої групи "Інформаційна безпека" при АНО "Цифрова економіка".

Навіщо РФ відключатися від глобального Інтернету

У документах не вказані подробиці, а остаточний звіт дослідники повинні представити до 31 серпня. Джерело повідомило "РБК", що у випробуваннях взяла участь так звана "велика четвірка" операторів: МТС, "Білайн", "Мегафон", Tele2, а також "Ростелеком", "Транстелеком" та "ЕР-Телеком Холдинг". Головною метою було перевірити роботу ізольованого інтернету в разі зовнішніх блокувань, перешкод та іншого впливу.

"Офіційно підсумки ще не підбиті, попередньо навчання визнані успішними", — зазначив співрозмовник видання.

Інше джерело стверджує, що робоча група тестувала "можливість фізичного відключення російської частини інтернету".

Представник Роскомнадзора не підтвердив, але й не спростував інформацію про таке тестування. Він лише зазначив, що подібні навчання щорічно проводяться відповідно до законодавства й орієнтовані на підвищення стабільності та безпеки російського інтернет-сегменту.

Представники операторів мобільної мережі також відмовилися коментувати цю інформацію.

Що змінив закон про суверенний Рунет і навіщо він потрібен

У травні 2019 року президент Путін підписав федеральний закон про так званий "суверенний Рунет", який набрав чинності в листопаді того ж року. Він дозволяє створити альтернативну систему доменних імен (DNS), щоб у разі потреби Росія могла відключитися від Всесвітньої Павутини.

Згідно з рішенням, усі оператори Росії зобовʼязані встановити спеціальне обладнання, через яке Роскомнадзор зможе перенаправляти трафік, а також блокувати заборонений в країні контент. Крім того, закон зобовʼязує компанії брати участь у навчаннях із відключення Рунета мінімум один раз на рік. Востаннє такі навчання проходили в грудні 2019 року.

До цього у вересні "Нова газета" писала про невдалі випробування "суверенного інтернету" на Уралі. Учасники тестів заявили, що блокування Telegram у Тюмені не вдалося, а в Єкатеринбурзі зафіксували збої в роботі мобільної мережі.

Велика локальна мережа: РФ йде слідами Китаю

Китаїст і журналіст Леонід Ковачич у колонці для видання The Moscow Time зазначив, що якщо Рунет стане автономною системою, Росія піде шляхом Китаю.

"Подібність підходів двох країн до інтернету разюча. У Китаї вже діють закони, які блокують певний інтернет-контент, вимагають ідентифікації користувачів у месенджерах і зберігають дані про населення. Подібні закони Росія намагається відтворити в останні роки", — повідомляє експерт.

У 2011 році творець "Великого китайського файрвола" Фан Біньсін уперше висунув ідею "суверенного інтернету" — закритої локальної системи, в якій запити на доступ до ресурсів адмініструються безпосередньо, а не через DNS-сервери.

Варто зазначити, що ще до набрання чинності закону про суверенний Рунет, Росія і Китай підписали двосторонні угоди, що закріпили їхні загальні погляди на майбутнє Інтернету.

"Учень може перевершити вчителя", — пише Ковачич. — "Жодна країна ніколи не була навмисно відключена від інтернету, і зробити це досить складно. Це викликає тривогу щодо справжньої мети законопроєкту. Що ще турбує, так це те, що законопроєкт отримав підтримку як політиків, так і російських технологічних гігантів Яндекс і Mail.Ru".

Автор також вказує на важливу проблему, що стоїть перед автократами РФ і КНР. І сформулювати її можна як питання: що робити з кореневими серверами DNS?

"Справа в тому, що існує "онлайн-телефонна книга", яка повʼязує доменні імена вебсайтів з їхніми IP-адресами. Але оскільки Інтернет був задуманий в США, більшість DNS-серверів знаходиться там, де вони знаходяться під управлінням ICANN, каліфорнійської неурядової організації. З урахуванням цього заклопотаність Росії та Китаю з приводу інтернет-суверенітету полягає в цьому: якщо основна інфраструктура всієї Глобальної мережі базується в США, що відбудеться, якщо американці вирішать відключити їх від інтернету?" — задається питанням Леонід.

Розвʼязати проблему в РФ та КНР хочуть одним і тим же способом: створивши альтернативну систему DNS і для Рунета, і для китайського Інтернету. Це будуть закриті системи, в яких запити користувачів на доступ до ресурсів адмініструються безпосередньо, а не через DNS-сервери. Простіше кажучи, це буде велика локальна мережа.

"Північна Корея — єдиний приклад держави з такою системою. У них є локальна мережа, яка працює по всій країні й обмежує доступ користувачів до інтернету. Це радикальне рішення проблеми, і поки це залишається всього лише ідеєю", — резюмує Ковачич.

Раніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія готова до відключення від інтернету та SWIFT, якщо у когось "знесе голову". За його словами, в РФ вже створили альтернативну систему передавання електронних повідомлень на такий випадок.