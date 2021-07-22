Все идет по плану: в РФ испытали "суверенный Интернет", отключившись от глобальной Сети

По словам чиновников от науки, тесты прошли успешно: РФ даже может превзойти Китай, изолировав свой сегмент Интернета целиком и полностью.

С 15 июня по 15 июля в России протестировали работу "суверенного" Интернета, отключившись от глобальной Сети.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Об этом пишет "РБК", ссылаясь на материалы рабочей группы "Информационная безопасность" при АНО "Цифровая экономика".

Зачем РФ отключаться от глобального Интернета

В документах не указаны подробности, а окончательный отчет исследователи должны представить к 31 августа. Источник сообщил "РБК", что в испытаниях приняла участие так называемая "большая четверка" операторов: МТС, "Билайн", "Мегафон", Tele2, а также "Ростелеком", "Транстелеком" и "ЭР-Телеком Холдинг". Главной целью было проверить работу изолированного интернета в случае внешних блокировок, помех и другого воздействия.

"Официально итоги еще не подведены, предварительно учения признаны успешными", — отметил собеседник издания.

Другой источник утверждает, что рабочая группа тестировала "возможность физического отключения российской части интернета".

Представитель Роскомнадзора не подтвердил, но и не опроверг информацию о таком тестировании. Он лишь отметил, что подобные учения ежегодно проводятся в соответствии с законодательством и ориентированы на повышение стабильности и безопасности российского интернет-сегмента.

Представители операторов мобильной сети также отказались комментировать данную информацию.

Что изменил закон о суверенном Рунете и зачем он нужен

В мае 2019-го президент Путин подписал федеральный закон о так называемом "суверенном Рунете", который вступил в силу в ноябре того же года. Он позволяет создать альтернативную систему доменных имен (DNS), чтобы в случае необходимости Россия могла отключиться от Всемирной Паутины.

Согласно решению, все операторы России обязаны установить специальное оборудование, через которое Роскомнадзор сможет перенаправлять трафик, а также блокировать запрещённый в стране контент. Кроме того, закон обязывает компании принимать участие в учениях по отключению Рунета минимум один раз в год. Последний раз такие учения проходили в декабре 2019 года.

До этого в сентябре "Новая газета" писала о неудачных испытаниях "суверенного Интернета" на Урале. Участники тестов заявили, что блокировка Telegram в Тюмени не удалась, а в Екатеринбурге зафиксировали сбои в работе мобильной сети.

Большая локальная сеть: РФ идет по стопам Китая

Китаист и журналист Леонид Ковачич в колонке для издания The Moscow Time отметил, что если Рунет станет автономной системой, Россия последует по пути Китая.

"Сходство подходов двух стран к Интернету поразительно. В Китае уже действуют законы, которые блокируют определенный интернет-контент, требуют идентификации пользователей в мессенджерах и хранят данные о населении. Подобные законы Россия пытается воспроизвести в последние годы", — сообщает эксперт.

В 2011 году создатель "Великого китайского файрвола" Фан Биньсин впервые выдвинул идею "суверенного Интернета" — закрытой локальной системы, в которой запросы на доступ к ресурсам администрируются напрямую, а не через DNS-серверы.

Стоит отметить, что еще до вступления в силу закона о суверенном Рунете, Россия и Китай подписали двусторонние соглашения, закрепившие их общие взгляды на будущее Интернета.

"Ученик может превзойти учителя", — пишет Ковачич. — "Ни одна страна никогда не была намеренно отключена от Интернета, и сделать это довольно сложно. Это вызывает тревогу относительно истинной цели законопроекта. Что еще беспокоит, так это то, что законопроект получил поддержку как политиков, так и российских технологических гигантов Яндекс и Mail.Ru".

Автор также указывает на важную проблему, стоящую перед автократами РФ и КНР. И сформулировать ее можно в качестве вопроса: что делать с корневыми серверами DNS?

"Дело в том, что существует "онлайн-телефонная книга", которая связывает доменные имена веб-сайтов с их IP-адресами. Но поскольку Интернет был задуман в США, большинство DNS-серверов находится там, где они находятся под управлением ICANN, калифорнийской неправительственной организации. С учетом этого озабоченность России и Китая по поводу интернет-суверенитета заключается в следующем: если основная инфраструктура всей Глобальной сети базируется в США, что произойдет, если американцы решат отключить их от Интернета?", — задается вопросом Леонид.

Решить проблему в РФ и КНР хотят одним и тем же способом: создав альтернативную систему DNS и для Рунета, и для китайского Интернета. Это будут закрытые системы, в которых запросы пользователей на доступ к ресурсам администрируются напрямую, а не через DNS-серверы. Проще говоря, это будет большая локальная сеть.

"Северная Корея — единственный пример государства с такой системой. У них есть локальная сеть, которая работает по всей стране и ограничивает доступ пользователей к Интернету. Это радикальное решение проблемы, и пока это остается всего лишь идеей", — резюмирует Ковачич.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова к отключению от интернета и SWIFT, если у кого-то "снесет голову". По его словам, в РФ уже создали альтернативную систему передачи электронных сообщений на такой случай.