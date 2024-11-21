В Китае трансгендерная женщина получила рекордную компенсацию от больницы, где ее "исправляли" электрошоком

В больнице ей поставили диагноз "тревожное расстройство и противоречивая сексуальная ориентация". Ее держали там 97 дней и подвергли семи сеансам электрошока.

Женщина-трансгендер в Китае получила рекордную сумму компенсации от медицинского учреждения, которое без ее согласия подвергло ее сеансам электрошока. Об этом пишет The Guardian.

Так, окружной суд в Циньхуандао постановил, что больница должна выплатить 60 000 юаней (около $8 279) 28-летней женщине-трансгендеру, которая родилась мужчиной, но идентифицировала себя как женщина.

Пострадавшая заявила, что ее дело, которое является первым случаем, когда трансособа выиграла судебный процесс против использования электрошока для лечения в Китае и поможет другим в ЛГБТК-сообществе ориентироваться в медицинских спорах и защитить их права.

"В Китае ситуация для трансгендеров не очень оптимистична. Для этой группы не хватает защиты", — сказала она.

В июле 2022 года женщина-трансгендер попала в пятую больницу города Циньхуандао, из-за ее трансгендерности. Ее родители были против ее гендерной идентичности и считали психически нестабильной, поэтому отправили в психбольницу.

В больнице ей поставили диагноз "тревожное расстройство и противоречивая сексуальная ориентация". Ее держали там 97 дней и подвергли семи сеансам электрошока.

"Это нанесло серьезный вред моему телу. Каждый раз, когда я проходила лечение, я теряла сознание. Я не соглашался на это, но у меня не было выбора", — рассказала потерпевшая.

Женщина говорит, что больница пыталась ее "исправить" и заставить соответствовать ожиданиям общества.

Она подала иск против больницы и утверждала, что ее личные права были нарушены таким лечением.

В то же время врач, который лечил женщину-трансгендера, говорил, что она может представлять угрозу для безопасности своих родителей, если они укоротят себе жизнь из-за ее гендерной идентичности.

Напомним, что ранее 20-летняя трансгендерная дочь Илона Маска Вивиан Уилсон после президентских выборов, где Дональд Трамп существенно опередил Камалу Харрис, заявила, что не видит своего будущего в США и планирует уехать из страны.