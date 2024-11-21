У Китаї трансгендерна жінка отримала рекордну компенсацію від лікарні, де її "виправляли" електрошоком

У лікарні їй поставили діагноз "тривожний розлад і суперечлива сексуальна орієнтація". Її тримали там 97 днів і піддали семи сеансам електрошоку.

Жінка-трансгендер у Китаї отримала рекордну суму компенсації від медичного закладу, який без її згоди піддав її сеансам електрошоку. Про це пише The Guardian.

Так, окружний суд в Циньхуандао постановив, що лікарня має виплатити 60 000 юанів (близько $8 279) 28-річній жінці-трансгендеру, яка народилася чоловіком, але ідентифікувала себе як жінка.

Постраждала заявила, що її справа, яка є першим випадком, коли трансособа виграла судовий процес проти використання електрошоку для лікування в Китаї і допоможе іншим у ЛГБТК-спільноті орієнтуватися в медичних суперечках і захистити їхні права.

"У Китаї ситуація для трансгендерів не дуже оптимістична. Для цієї групи бракує захисту", — сказала вона.

У липні 2022 року жінка-трансгендер потрапила до п'ятої лікарні міста Ціньхуандао, через її трансгендерність. її батьки були проти її гендерної ідентичності і вважали її психічно нестабільною. Тому вони відправили її до психлікарні.

У лікарні їй поставили діагноз "тривожний розлад і суперечлива сексуальна орієнтація". Її тримали там 97 днів і піддали семи сеансам електрошоку.

"Це завдало серйозної шкоди моєму тілу. Кожного разу, коли я проходила лікування, я непритомніла. Я не погоджувався на це, але в мене не було вибору", — розповіла потерпіла.

Жінка говорить, що лікарня намагалася її "виправити" і змусити відповідати очікуванням суспільства.

Вона подала позов проти лікарні і стверджувала, що її особисті права були порушені таким лікуванням.

Водночас лікар, який її лікував жінку-трансгендера, казав, що вона може становити загрозу для безпеки своїх батьків, якщо вони вкоротять собі віку через її гендерну ідентичність.

Нагадаємо, що раніше 20-річна трансгендерна дочка Ілона Маска Вівіан Вілсон після президентських виборів, де Дональд Трамп істотно випередив Камалу Гарріс, заявила, що не бачить свого майбутнього в США і планує виїхати з країни.