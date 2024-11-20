Диверсия в Балтийском море: капитаном подозреваемого судна оказался россиянин

Китайский сухогруз Yi Peng 3 был задержан вечером 19 ноября военно-морскими силами Дании. Прокуратура Швеции начала предварительное расследование по факту предполагаемой диверсии.

В Швеции изучают, какую роль в деле о повреждении двух кабелей связи в Балтийском море могло сыграть судно Yi Peng 3, которое шло из российского порта Усть-Луга в Египет. Об этом пишут журналисты издания Financial Times.

Согласно данным группы морского слежения MarineTraffic, китайское грузовое судно Yi Peng 3 прошло рядом со шведско-литовским и финско-немецким кабелями в воскресенье, 17 ноября, и понедельник, 18 ноября, то есть примерно в то же самое время, когда они были повреждены.

Источники издания, знакомые с ходом расследования, рассказали, что следователи выясняет, какую роль в инцидентах могло сыграть судно Yi Peng 3, внимательно изучая все обстоятельства.

В то же время, как сообщается, в правительстве Швеции отказались от комментариев, однако один из чиновников сказал, что в рамках расследования в сотрудничестве с береговой охраной и вооруженными силами полиция будет изучать передвижение судна.

Yi Peng 3 принадлежит компании Ningbo Yipeng Shipping, которая базируется недалеко от портового города Нинбо на востоке Китая. И представитель Ningbo Yipeng сообщил изданию, что "правительство попросило компанию сотрудничать со следствием", но не стал отвечать на вопросы.

19 ноября прокуратура Швеции инициировала предварительное расследование по факту предполагаемой диверсии. Дело ведет национальный оперативный департамент полиции, а предварительное расследование – государственный прокурор Хенрик Седерман из Национального подразделения по борьбе с международной и организованной преступностью.

Сухогруз Yi Peng 3 был задержан вечером 19 ноября двумя кораблями военно-морских сил Дании, сообщает Defence24.

В свою очередь, как пишут журналисты BILD, капитаном судна оказался гражданин России.

Напомним, 17 ноября был поврежден оптоволоконный кабель, проложенный между Литвой и Швецией в Балтийском море. На следующий день, 18 ноября, на подводном кабеле C-Lion1 между Финляндией и Германией также были обнаружены неисправности.