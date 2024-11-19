В Балтийском море повреждены два интернет-кабеля: подозревают диверсию

В Балтийском море практически одновременно были повреждены два кабеля связи между Финляндией и Германией, а также Швецией и Литвой. Глава оборонного ведомства Борис Писториус не исключает, что речь идет о спланированной акции.

Рано утром в понедельник, 18 ноября, на подводном кабеле C-Lion1 длиной 1173 км между Финляндией и Германией в Балтийском море были обнаружены неисправности. Об этом сообщила финская телекоммуникационная компания Cinia.

Место обрыва кабеля, как выяснилось, находится в исключительной экономической зоне Швеции, к востоку от южной оконечности острова Эланд, примерно в 700 км от Хельсинки. Отмечается, что точное время ремонта кабеля неизвестно, но обычно такие работы составляют от 5 до 15 дней.

Повреждение интернет-кабеля между Литвой и Швецией

Как сообщил литовский телеканал LRT, днем ранее был поврежден аналогичный кабель, проложенный между Литвой и Швецией в Балтийском море. Обрыв на линии заметили в воскресенье утром, около 10:00.

Директор литовской телекоммуникационной компании Telia Андрюс Шемешкявичюс отметил, что сначала из-за инцидента пропускная способность интернета сократилась на треть, однако после обхода неисправности подключение было восстановлено.

Кабель C-Lion1 соединяет столицу Финляндии Хельсинки с немецким побережьем в Ростоке Фото: Bild

Кроме того он заметил, что поврежденный кабель довольно старый и с ним уже было связано несколько неисправностей, однако случаев саботажа зафиксировано не было.

"Эти аварии, в основном, связаны с судоходством, когда судно зацепляет трос и обрывает его где-нибудь на мелководье, недалеко от берега, неправильно бросая якорь", — пояснил он.

Однако он уверен, что этот случай более серьезный, поскольку обрыв произошел на кабелях Литва-Швеция и Германия-Финляндия, которые пересекаются на дне Балтийского моря на площади 10 квадратных метров.

"Поскольку оба повреждены, ясно, что это не был случайный сброс одного из якорей судна, а могло произойти что-то более серьезное", — считает представитель провайдера.

Компании, владеющие обоими кабелями, заявили, что пока не ясно, что стало причиной отключений.

"Это не частичное повреждение, это полное повреждение", — заявил представитель Arelion, владельца и оператора кабеля, соединяющего Литву и Швецию. Cinia, владелец кабеля, соединяющего Финляндию и Германию, заявил, что невозможно сказать, что могло стать причиной разрыва, пока не начнутся ремонтные работы.

Заявление министра обороны Германии

Министр обороны Германии Борис Писториус предполагает, что кабели передачи данных в Балтийском море были повреждены намеренно. В кулуарах встречи с коллегами из ЕС в Брюсселе он не исключает, что речь идет о диверсии, хотя доказательств этому пока нет.

"Никто не верит, что эти кабели были перерезаны по ошибке", — подчеркнул он.

Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фаэзер в свою очередь заявила, что в Берлине очень серьезно относятся к этой ситуации.

Реакция МИД Финляндии и Германии

Министры иностранных дел Финляндии и Германии выпустили совместное заявление, в котором выразили глубокую обеспокоенность разрывом подводного кабеля, соединяющего Финляндию и Германию в Балтийском море. По словам политиков, данный инцидент сразу вызывает подозрения в преднамеренном повреждении, что красноречиво говорит о "нестабильности нашего времени".

"Наша европейская безопасность находится под угрозой не только из-за агрессивной войны России против Украины, но и из-за гибридной войны со стороны злонамеренных субъектов", — говорится в заявлении финского министра Элины Валтонен и ее немецкой коллеги Анналены Бербок.

Главы МИД двух стран подчеркнули, что защита общей критической инфраструктуры жизненно важна для безопасности и устойчивости обществ.

Чем важны интернет-кабели

Журналисты издания Bild пишут, что кабель, напрямую соединяющий Финляндию и Центральную Европу, обладает общей пропускной способностью в 144 терабита в секунду. Кабель используется для интернет-соединений, передачи цифровых данных, поддержки инфраструктуры облачных сервисов и дата-центров. Он проходит рядом с другими важными объектами инфраструктуры, в частности газопроводами и электрокабелями. Оптоволоконный подводный кабель BCS East-West Interlink длиной 218 км соединяет Литву и шведский остров Готланд.

По дну Балтийского моря проходит ряд кабелей Фото: submarinecablemap

В сентябре журналисты CNN писали, что США обнаружили возросшую активность Главного управление глубоководных исследований Генерального штаба ВС РФ вокруг ключевых подводных кабелей, полагая что Москва может проводить потенциальные диверсионные операции против критически важной части мировой инфраструктуры связи.

Отмечалось, что скоординированная атака по высокоскоростным волоконно-оптических кабелям, проложенным по дну океана, может существенно нарушить частную, правительственную и военную связь, а также отрасли, которые зависят от таких коммуникаций, включая финансовые рынки и поставщиков энергии.

Напомним, 15 ноября сообщалось, что в зоне подводной энергетической и интернет-инфраструктуры заметили шпионский корабль РФ. Корабль "Янтарь" был замечен на полпути между ирландским Дублином и британским Ливерпулем в Ирландском море.

В мае главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден рассказывал, что Владимир Путин хочет захватить шведский остров Готланд в Балтийском море, имеющий стратегическое значение.