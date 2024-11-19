У Балтійському морі пошкоджено два інтернет-кабелі: підозрюють диверсію

У Балтійському морі практично одночасно було пошкоджено два кабелі зв'язку між Фінляндією і Німеччиною, а також Швецією і Литвою. Глава оборонного відомства Борис Пісторіус не виключає, що йдеться про сплановану акцію.

Рано вранці в понеділок, 18 листопада, на підводному кабелі C-Lion1 завдовжки 1173 км між Фінляндією і Німеччиною в Балтійському морі було виявлено несправності. Про це повідомила фінська телекомунікаційна компанія Cinia.

Місце обриву кабелю, як з'ясувалося, розташоване у виключній економічній зоні Швеції, на схід від південного краю острова Еланд, приблизно за 700 км від Гельсінкі. Зазначається, що точний час ремонту кабелю невідомий, але зазвичай такі роботи становлять від 5 до 15 днів.

Пошкодження інтернет-кабелю між Литвою та Швецією

Як повідомив литовський телеканал LRT, днем раніше було пошкоджено аналогічний кабель, прокладений між Литвою і Швецією в Балтійському морі. Обрив на лінії помітили в неділю вранці, близько 10:00.

Директор литовської телекомунікаційної компанії Telia Андрюс Шемешкявічюс зазначив, що спершу через інцидент пропускна спроможність інтернету скоротилася на третину, однак після обходу несправності підключення було відновлено.

Кабель C-Lion1 з'єднує столицю Фінляндії Гельсінкі з німецьким узбережжям у Ростоку Фото: Bild

Крім того, він зауважив, що пошкоджений кабель доволі старий і з ним уже було пов'язано кілька несправностей, однак випадків саботажу зафіксовано не було.

"Ці аварії здебільшого пов'язані із судноплавством, коли судно зачіпає трос і обриває його десь на мілководді, недалеко від берега, неправильно кидаючи якір", — пояснив він.

Однак він упевнений, що цей випадок серйозніший, оскільки обрив стався на кабелях Литва-Швеція і Німеччина-Фінляндія, які перетинаються на дні Балтійського моря на площі 10 квадратних метрів.

"Оскільки обидва пошкоджені, зрозуміло, що це не було випадкове скидання одного з якорів судна, а могло статися щось більш серйозне", — вважає представник провайдера.

Компанії, що володіють обома кабелями, заявили, що поки не зрозуміло, що стало причиною відключень.

"Це не часткове пошкодження, це повне пошкодження", — заявив представник Arelion, власника і оператора кабелю, що з'єднує Литву і Швецію. Cinia, власник кабелю, що з'єднує Фінляндію і Німеччину, заявив, що неможливо сказати, що могло стати причиною розриву, доки не почнуться ремонтні роботи.

Заява міністра оборони Німеччини

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус припускає, що кабелі передачі даних у Балтійському морі були пошкоджені навмисно. У кулуарах зустрічі з колегами з ЄС у Брюсселі він не виключає, що йдеться про диверсію, хоча доказів цьому поки що немає.

"Ніхто не вірить, що ці кабелі були перерізані помилково", — підкреслив він.

Федеральний міністр внутрішніх справ Ненсі Фаезер зі свого боку заявила, що в Берліні дуже серйозно ставляться до цієї ситуації.

Реакція МЗС Фінляндії та Німеччини

Міністри закордонних справ Фінляндії та Німеччини випустили спільну заяву, в якій висловили глибоке занепокоєння розривом підводного кабелю, що з'єднує Фінляндію і Німеччину в Балтійському морі. За словами політиків, цей інцидент одразу викликає підозри в навмисному пошкодженні, що красномовно свідчить про "нестабільність нашого часу".

"Наша європейська безпека перебуває під загрозою не тільки через агресивну війну Росії проти України, а й через гібридну війну з боку зловмисних суб'єктів", — ідеться в заяві фінської міністерки Еліни Валтонен та її німецької колеги Анналени Бербок.

Глави МЗС двох країн наголосили, що захист спільної критичної інфраструктури життєво важливий для безпеки і стійкості суспільств.

Чим важливі інтернет-кабелі

Журналісти видання Bild пишуть, що кабель, який безпосередньо з'єднує Фінляндію і Центральну Європу, має загальну пропускну спроможність у 144 терабіти на секунду. Кабель використовується для інтернет-з'єднань, передачі цифрових даних, підтримки інфраструктури хмарних сервісів і дата-центрів. Він проходить поруч з іншими важливими об'єктами інфраструктури, зокрема газопроводами та електрокабелями. Оптоволоконний підводний кабель BCS East-West Interlink довжиною 218 км з'єднує Литву і шведський острів Готланд.

По дну Балтійського моря проходить низка кабелів Фото: submarinecablemap

У вересні журналісти CNN писали, що США виявили зростання активності Головного управління глибоководних досліджень Генерального штабу ЗС РФ навколо ключових підводних кабелів, вважаючи, що Москва може проводити потенційні диверсійні операції проти критично важливої частини світової інфраструктури зв'язку.

Зазначалося, що скоординована атака високошвидкісними волоконно-оптичними кабелями, прокладеними дном океану, може істотно порушити приватний, урядовий і військовий зв'язок, а також галузі, які залежать від таких комунікацій, включно з фінансовими ринками і постачальниками енергії.

Нагадаємо, 15 листопада повідомлялося, що в зоні підводної енергетичної та інтернет-інфраструктури помітили шпигунський корабель РФ. Корабель "Янтарь" був помічений на півдорозі між ірландським Дубліном і британським Ліверпулем в Ірландському морі.

У травні головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден розповідав, що Володимир Путін хоче захопити шведський острів Готланд у Балтійському морі, який має стратегічне значення.