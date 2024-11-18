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Диджитал

Будут искать на 1200 км: между Финляндией и Германией оборвалось подводное оптоволокно (карта)

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Фото: Из открытых источников | Обрыв интернет-кабеля на дне Балтийского моря (иллюстративное фото)

По неизвестным причинам произошел сбой интернет-связи между Финляндией и Германией. Финская компания сообщила, что ремонт оптоволокна продлится до двух недель.

На дне Балтийского моря вероятно повреждение оптоволоконного интернет-кабеля, по которому происходил обмен цифровыми данными между Финляндией и Германией. Точку обрыва будут искать вдоль линии, которая тянется более чем на тысячу километров. О деталях инцидента с интернет-сетью рассказало немецкое издание RND.

Издание сообщило, что финская компания Cinia заявила о повреждении оптоволокна Cinia C-Lion1, которое является единственным интернет-соединением между двумя странами. Кабель проходит по Балтийскому морю между Хельсинки (Финляндия) и Ростоком (Германия). Длина линии, на которой будут искать обрыв — 1 170 км, пояснили финны.

"18 ноября 2024 года обнаружен сбой в подводном кабеле Cinia C-Lion1 между Финляндией и Германией. Из-за сбоя услуги, предоставляемые через кабель C-Lion1, не работают. Причина неисправности выясняется. Больше информации о ситуации будет обновлено во вторник, 19 ноября 2024 года", — говорится в сообщении на портале Cinia.

На поиск места обрыва и ремонт уже отправился специальный корабль. Ориентировочное время ремонта — от 5 до 15 дней, пояснило немецкое издание.

О причинах инцидента, о наличии злого умысла или иных действий, журналисты и компания не сообщили. Впрочем, вспомнили о похожем инциденте. Как выяснилось, в 2023 году произошел прорыв газопровода компании Balticconnector, который проходит по дну Балтики между Финляндией и Эстонией. Расследование показало, что причина тогдашних событий — китайский корабль Newnew Polar Bear, который винтом задел трубу, а также оптоволокно.

На Google maps можно увидеть, как проходит интернет-кабель C-Lion1: мимо берегов Швеции, стран Балтии, Польши, а также Калининградской области РФ. Кроме того, рядом расположен остров Борнхольм, возле которого в 2022 году внезапно пробился газопровод "Северный поток".

Инцидент в Германии с интернетом Cinia C-Lion1, интернет Финляндия Германия Fullscreen
Инцидент в Германии с интернетом — как проходит поврежденное оптоволокно
Фото: Google Maps

Отметим, в начале 2024 года Фокус писал о мнении адмирала ВМС США в отставке Джеймс Ставридис относительно уязвимости мировой подводной оптоволоконной инфраструктуры. Американец объяснил, что злоумышленники, например, террористы, могут либо повредить подводную часть, либо атаковать точку выхода кабеля на поверхность.

Подводные кабели Интернет, оптоволокно европа, оптоволокно Балтийское море Fullscreen
Подводные кабели Интернет — как проходят в Европе
Фото: www.submarinecablemap.com

Через несколько недель в СМИ сообщили об инциденте: иранские прокси хуситы повредили кабель, который шел через Красное море и перебили четыре линии, соединяющих Европу, Азию и Африку.

Напоминаем, 17 ноября западные медиа сообщили о разрешении бить оружием США вглубь российской территории. Представители РФ заявили, что готовы ответить не менее чувствительно.