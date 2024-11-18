Будут искать на 1200 км: между Финляндией и Германией оборвалось подводное оптоволокно (карта)

По неизвестным причинам произошел сбой интернет-связи между Финляндией и Германией. Финская компания сообщила, что ремонт оптоволокна продлится до двух недель.

На дне Балтийского моря вероятно повреждение оптоволоконного интернет-кабеля, по которому происходил обмен цифровыми данными между Финляндией и Германией. Точку обрыва будут искать вдоль линии, которая тянется более чем на тысячу километров. О деталях инцидента с интернет-сетью рассказало немецкое издание RND.

Издание сообщило, что финская компания Cinia заявила о повреждении оптоволокна Cinia C-Lion1, которое является единственным интернет-соединением между двумя странами. Кабель проходит по Балтийскому морю между Хельсинки (Финляндия) и Ростоком (Германия). Длина линии, на которой будут искать обрыв — 1 170 км, пояснили финны.

"18 ноября 2024 года обнаружен сбой в подводном кабеле Cinia C-Lion1 между Финляндией и Германией. Из-за сбоя услуги, предоставляемые через кабель C-Lion1, не работают. Причина неисправности выясняется. Больше информации о ситуации будет обновлено во вторник, 19 ноября 2024 года", — говорится в сообщении на портале Cinia.

На поиск места обрыва и ремонт уже отправился специальный корабль. Ориентировочное время ремонта — от 5 до 15 дней, пояснило немецкое издание.

О причинах инцидента, о наличии злого умысла или иных действий, журналисты и компания не сообщили. Впрочем, вспомнили о похожем инциденте. Как выяснилось, в 2023 году произошел прорыв газопровода компании Balticconnector, который проходит по дну Балтики между Финляндией и Эстонией. Расследование показало, что причина тогдашних событий — китайский корабль Newnew Polar Bear, который винтом задел трубу, а также оптоволокно.

На Google maps можно увидеть, как проходит интернет-кабель C-Lion1: мимо берегов Швеции, стран Балтии, Польши, а также Калининградской области РФ. Кроме того, рядом расположен остров Борнхольм, возле которого в 2022 году внезапно пробился газопровод "Северный поток".

Инцидент в Германии с интернетом — как проходит поврежденное оптоволокно Фото: Google Maps

Отметим, в начале 2024 года Фокус писал о мнении адмирала ВМС США в отставке Джеймс Ставридис относительно уязвимости мировой подводной оптоволоконной инфраструктуры. Американец объяснил, что злоумышленники, например, террористы, могут либо повредить подводную часть, либо атаковать точку выхода кабеля на поверхность.

Подводные кабели Интернет — как проходят в Европе Фото: www.submarinecablemap.com

Через несколько недель в СМИ сообщили об инциденте: иранские прокси хуситы повредили кабель, который шел через Красное море и перебили четыре линии, соединяющих Европу, Азию и Африку.

Напоминаем, 17 ноября западные медиа сообщили о разрешении бить оружием США вглубь российской территории. Представители РФ заявили, что готовы ответить не менее чувствительно.