Сейсмологи зафиксировали взрывы в районе "Северного потока", в ЕС говорят о диверсии

По данным SNSN, магнитуда одного из подземных взрывов составила 2,3 балла. В районе, где проходит газопровод, нечасто проводятся военные учения, а вероятность неполадки трубы соответствует "одному повреждению в 100 тысяч лет".

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала утечку саботажем, отметив, что любое преднамеренное повреждение европейской энергетической инфраструктуры повлечет за собой решительный ответ. Об этом она написала в Twitter.

Несколько европейских лидеров высказались о том, что три утечки в газопроводах "Северный поток" поблизости с датским островом Борнхольм в Балтийском море были преднамеренными.

Такое заявление во вторник, 27 сентября, сделала премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Шведский премьер Магдалена Андерссон придерживается такого же мнения и считает, что инцидент, вероятно, был преднамеренным действием.

В России также не исключают возможность саботажа.

Оператор "Северного потока", компания Nord Stream AG, в документах по безопасности, опубликованных еще до сообщений об утечках, заявила, что вероятность возникновения неполадки соответствует примерно "одному повреждению в 100 тысяч лет".

Накануне представители Шведской национальной сейсмологической сети (SNSN) заявили, что зафиксировали два взрыва возле газопровода "Северный поток". Первый был отмечен в понедельник 2:03 ночи по местному времени, второй — спустя 17 часов после первого.

По данным SNSN, магнитуда одного из подземных взрывов составила 2,3 балла. Сообщалось, что в этом районе, как правило, нечасто проводятся военные учения.

По данным немецкого исследовательского центра GFZ, в то же время наблюдались толчки вблизи датского острова Борнхольм, рядом с местом предполагаемых повреждений газопровода.

Напомним, что, по утверждениям компании-оператора газопровода, повреждения на нитках "Северного потока" носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления пока не называют.

Ранее Фокус сообщал, что ЦРУ предупреждало Германию о потенциально возможных атаках на "Северный поток". Представители Бундесвера допускают, что утечка газа была спровоцирована взрывом, а взрывчатку могли разместить водолазы.