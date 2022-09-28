Сейсмологи зафиксировали взрывы в районе "Северного потока", в ЕС говорят о диверсии
По данным SNSN, магнитуда одного из подземных взрывов составила 2,3 балла. В районе, где проходит газопровод, нечасто проводятся военные учения, а вероятность неполадки трубы соответствует "одному повреждению в 100 тысяч лет".
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала утечку саботажем, отметив, что любое преднамеренное повреждение европейской энергетической инфраструктуры повлечет за собой решительный ответ. Об этом она написала в Twitter.
Несколько европейских лидеров высказались о том, что три утечки в газопроводах "Северный поток" поблизости с датским островом Борнхольм в Балтийском море были преднамеренными.
Такое заявление во вторник, 27 сентября, сделала премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Шведский премьер Магдалена Андерссон придерживается такого же мнения и считает, что инцидент, вероятно, был преднамеренным действием.
В России также не исключают возможность саботажа.
Оператор "Северного потока", компания Nord Stream AG, в документах по безопасности, опубликованных еще до сообщений об утечках, заявила, что вероятность возникновения неполадки соответствует примерно "одному повреждению в 100 тысяч лет".
Накануне представители Шведской национальной сейсмологической сети (SNSN) заявили, что зафиксировали два взрыва возле газопровода "Северный поток". Первый был отмечен в понедельник 2:03 ночи по местному времени, второй — спустя 17 часов после первого.
По данным SNSN, магнитуда одного из подземных взрывов составила 2,3 балла. Сообщалось, что в этом районе, как правило, нечасто проводятся военные учения.
По данным немецкого исследовательского центра GFZ, в то же время наблюдались толчки вблизи датского острова Борнхольм, рядом с местом предполагаемых повреждений газопровода.
Напомним, что, по утверждениям компании-оператора газопровода, повреждения на нитках "Северного потока" носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления пока не называют.
Ранее Фокус сообщал, что ЦРУ предупреждало Германию о потенциально возможных атаках на "Северный поток". Представители Бундесвера допускают, что утечка газа была спровоцирована взрывом, а взрывчатку могли разместить водолазы.