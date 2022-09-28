Сейсмологи зафіксували вибухи в районі "Північного потоку", в ЄС говорять про диверсію

За даними SNSN, магнітуда одного з підземних вибухів склала 2,3 бала. У районі, де проходить газопровід, нечасто проводять військові навчання, а ймовірність неполадки труби відповідає "одному пошкодженню в 100 тисяч років".

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала витік саботажем, зазначивши, що будь-яке навмисне пошкодження європейської енергетичної інфраструктури спричинить рішучу відповідь. Про це вона написала у Twitter.

Декілька європейських лідерів висловилися про те, що три витоки в газопроводах "Північний потік" поблизу данського острова Борнгольм у Балтійському морі були навмисними.

Таку заяву у вівторок, 27 вересня, зробила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. Шведська прем'єрка Магдалена Андерссон дотримується такої самої думки та вважає, що інцидент, імовірно, був навмисною дією.

У Росії не виключають можливість саботажу.

Оператор "Північного потоку", компанія Nord Stream AG, у документах із безпеки, опублікованих ще до повідомлень про витоки, заявила, що ймовірність виникнення неполадки відповідає приблизно "одному пошкодженню в 100 тисяч років".

Напередодні представники Шведської національної сейсмологічної мережі (SNSN) заявили, що зафіксували два вибухи біля газопроводу "Північний потік". Перший був помічений у понеділок о 2:03 за місцевим часом, другий — через 17 годин після першого.

За даними SNSN, магнітуда одного з підземних вибухів склала 2,3 бала. Повідомлялося, що в цьому районі зазвичай нечасто проводять військові навчання.

За даними німецького дослідницького центру GFZ, водночас спостерігалися поштовхи поблизу данського острова Борнгольм, поряд із місцем передбачуваних пошкоджень газопроводу.

Нагадаємо, що, за твердженнями компанії-оператора газопроводу, пошкодження на нитках "Північного потоку" мають безпрецедентний характер. Терміни відновлення поки що не називають.

Раніше Фокус повідомляв, що ЦРУ попереджало Німеччину про потенційно можливі атаки на "Північний потік". Представники Бундесверу припускають, що витік газу був спровокований вибухом, а вибухівку могли розмістити водолази.