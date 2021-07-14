Интернет на максималках. Ученые добились рекордно быстрой передачи данных по оптоволокну

Исследователи использовали четырехжильный кабель с новыми усилителями, которые не дают сигналу "угаснуть" на расстоянии более трех тысяч километров.

Инженеры из Японии установили новый рекорд скорости передачи данных по оптическому волокну — 319 терабит в секунду.

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О достижении пишет издание New Atlas.

Японские ученые добились таких показателей, использовав оптоволоконный кабель длиной более 3 тыс. км. Они почти в два раза побили предыдущий рекорд в 178 терабит в секунду, установленный в прошлом году. Ранее самым высоким зафиксированным показателем был 44,2 терабита в секунду. Тогда такой скорости удалось достичь благодаря экспериментальному фотонному чипу.

Инженеры покорили новую вершину, применив новые технологии оптоволоконной связи на базе уже существующей инфраструктуры. Они использовали кабель с четырьмя "жилами" в виде стеклянных трубок между волокнами вместо стандартного одиночного сердечника. Сигналы разбили на несколько волн разной длины, но при этом передавали их одновременно — такой метод называется мультиплексированием с разделением по длине волны. Кроме того, для передачи большего объема данных добавили редко используемый "третий диапазон", а применение технологии оптического усиления позволило увеличить максимальное расстояние.

[ + – ] Схема работы оптоволоконной сети Фото: New Atlas

По словам ученых, их комбинированный лазер генерирует 552 канала с разной длиной волн. Лучи проходят через модуляцию с двойной поляризацией, которая задерживает некоторые волны, чтобы создавать разные последовательности сигналов — они подаются в одну из четырех жил оптоволоконного кабеля.

Данные проходят около 70 км, после чего попадают в оптические усилители, сохраняющие мощность даже на больших расстояниях. Ученые использовали два новых типа усилителей, в один из них добавили эрбий, а в другой — тулий. Минуя их них, сигнал проходит так называемое "Рамановское усиление", чтобы повторить цикл на других участках кабеля.

Эксперты подчеркнули, что четырехжильное оптическое волокно имеет точно такой же диаметр, как и стандартное одножильное, учитывая оболочку. Благодаря такой конструкции технологию, вероятно, будет просто внедрить в существующую оптоволоконную инфраструктуру.

Ранее Toshiba установила новый рекорд дальности квантовой связи, передав данные на 600 километров. Для увеличения расстояния инженеры использовали двухфазную стабилизацию, суть которой заключается в отправке двух оптических сигналов с разной длиной волн: один подавляет колебания, а другой настраивает фазу.