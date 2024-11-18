Шукатимуть на 1200 км: між Фінляндією та Німеччиною обірвалось підводне оптоволокно (карта)

З невідомих причин стався збій інтернет-зв'язку між Фінляндією та Німеччиною. Фінська компанія повідомила, що ремонт оптоволокна триватиме до двох тижнів.

На дні Балтійського моря ймовірне пошкодження оптоволоконного інтернет-кабелю, яким відбувався обмін цифровими даними між Фінляндією та Німеччиною. Точку обриву будуть шукати вздовж лінії, яка тягнеться на понад тисячу кілометрів. Про деталі інциденту з інтернет-мережею розповіло німецьке видання RND.

Видання повідомило, що фінська компанія Cinia заявила про пошкодження оптоволокна Cinia C-Lion1, яке є єдиним інтернет-з'єднанням між двома країнами. Кабель проходить Балтійським морем між Гельсінкі (Фінляндія) та Ростоком (Німеччина). Довжина лінії, на якій будуть шукати обрив — 1 170 км, пояснили фіни.

"18 листопада 2024 року виявлено збій у підводному кабелі Cinia C-Lion1 між Фінляндією та Німеччиною. Через збій послуги, що надаються через кабель C-Lion1, не працюють. Причина несправності з'ясовується. Більше інформації про ситуацію буде оновлено у вівторок, 19 листопада 2024 року", — ідеться у дописі на порталі Cinia.

На пошук місця обрив та ремонт вже вирушив спеціальний корабель. Орієнтовний час ремонту — від 5 до 15 днів, пояснило німецьке видання.

Про причини інциденту, про наявність злого умислу чи інших дій, журналісти та компанія не повідомили. Втім, згадали про схожий інцидент, який стався рік тому. Як з'ясувалось, у 2023 році відбувся прорив газопроводу компанії Balticconnector, який проходить дном Балтики між Фінляндією та Естонією. Розслідування показало, що причина тодішніх подій — китайський корабель Newnew Polar Bear, який гвинтом зачепив трубу, а також оптоволокно.

На Google maps можна побачити, як проходить інтернет-кабель C-Lion1: мимо берегів Швеції, країн Балтії, Польщі, а також Калінінградської області РФ. Крім того, поруч розташований острів Борнгольм, біля якого у 2022 році раптово пробився газопровід "Північний потік".

Інцидент в Німеччині з інтернетом - як проходить пошкоджене оптоволокно Фото: Google Maps

Зазначимо, на початку 2024 року Фокус писав про думку адмірала ВМС США у відставці Джеймс Ставрідіс щодо вразливості світової підводної оптоволоконної інфраструктури. Американець пояснив, що зловмисники, наприклад, терористи, можуть або пошкодити підводну частину, або атакувати точку виходу кабелю на поверхню.

Підводні кабелі Інтернет - як проходять у Європі Фото: www.submarinecablemap.com

Через кілька тижнів у ЗМІ повідомили про інцидент: іранські проксі хусити пошкодили кабель, який ішов через Червоне море та перебили чотири лінії, які з'єднували Європу, Азію та Африку.

Нагадуємо, 17 листопада західні медіа повідомили про дозвіл бити зброєю США вглиб російської території. Представники РФ заявили, що готові відповісти не менш дошкульно.