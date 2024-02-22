Підводні човни РФ можуть перебити оптоволоконні кабелі, через які здійснюються трильйони різних операцій, наголосив адмірал ВМС США у відставці Джеймс Ставрідіс. Військовий перелічив шість заходів для їх захисту.

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Уряд США зосередився на міжнародних проблемах та ігнорує ще одну загрозу, яка здатна втілити в життя путінська Росія. Крім можливої атаки на космічні супутники, Кремль може пошкодити підводні інтернет-кабелі, і це зруйнує світову економіку. Про деталі нової загрози адмірал ВМС США у відставці Джеймс Ставрідіс розповів на порталі Bloomberg.

Ставрідіс опублікував огляд, ґрунтуючись на звіті дослідницького центру Policy Exchange Великої Британії. У звіті ідеться про вразливість підводних кабелів, які без проблем можуть пошкодити зловмисники з РФ. На думку адмірала, це "ахіллесова п’ята, яка загрожує глобальній торгівлі, всесвітній військовій готовності й логістиці, а також самому інтернету".

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У звіті вказується, що 95% інформації в мережі передається через оптоволокно, прокладене через дно семи морів, а не через космічні супутники. Орієнтовно через ці засоби зв'язку здійснюють "10 трильйонів фінансових операцій, комерційних платежів і торгових операцій". Під водною вони абсолютно незахищені. Так само відсутній захист у точках виходу цих кабелів на сушу.

"Наближається війна на морському дні", — наголосив ексвійськовий США.

На карті, розміщеній у звіті, позначено точки виходу кабелів. Оглядач наголосив, що раніше вважалося, що їх варто захистити, наприклад, від міжнародних терористів. Утім, особливих захисних заходів вжито так і не було.

Морські інтернет-кабелі — точки виходу на сушу Фото: www.submarinecablemap.com

Війна РФ — деталі підводної загрози

На думку Ставрідіса, структура Всесвітньої мережі віднедавна опинилася в небезпеці. Зокрема, небезпечними є можливості підводних човнів РФ, а також так званих "дослідницьких суден", які можуть діяти на будь-яких ділянках морського дна. Завдяки цим засобам країна-агресор може або перерізати підводні кабелі, або несанкціоновано підключатися до них.

"Російські підводні човни (і деякі з їхніх надводних "дослідницьких" суден, які насправді є кораблями-розвідниками), імовірно, мають здатність опускатися на дуже глибокі ділянки кабелів і порушувати їх — або знищуючи їх, або підключаючись до них, щоб маніпулювати даними".

Ще у 2022 році міністр оборони Франції розповів про "Стратегію ведення війни на морському дні": йшлося про те, як потрібно діяти, щоб захистити свої інтереси в разі потреби. На порталі Naval News розмістили схему подібної "війни" та пояснили, що військові мають намір розширити можливості ведення якихось дій до глибини 6 тис. м.

Підводна війна — стратегія Фрації Фото: naval news

Загроза для інтернет-мережі — як протидіяти

Адмірал ВМС у відставці зауважив, що уряд США, на його думку, ігнорує і цю загрозу, і загрозу в космосі. Водночас він пропонує вжити низку невідкладних заходів, щоб захистити інтернет-мережу:

додатково зміцнити покриття кабелів, наприклад, використовуючи матеріали на основі епоксидних сполук або аліфатичні поліуретанові фарби; прокласти "темні" кабелі, які виконували б роль запасних, якщо основні будуть пошкоджені; напрацьовувати технологію стиснення даних, щоб їх можна було б передавати через супутники; запускати атмосферні системи (наприклад, дирижаблі), щоб були альтернативні шляхи передачі інформації; розвивати власні підводні човни, у тому числі — підводні безпілотники; передбачити засоби стримування — тобто показати, що є можливість загрожувати кабелям Китаю та РФ.

Зазначимо, у перші місяці повномасштабного російського вторгнення стався підрив газогону "Північний потік-2" в Балтійському морі. Згідно з даними розслідувачів, за кілька днів до вибуху поруч бачили "дослідницьке судно" РФ, яке могло спустити на дно водолазів для закладення вибухівки. Утім, згідно з іншими даними, у диверсії підозрюють інші сили, начебто пов'язані з Україною.

Нагадуємо, у росЗМІ розповіли про продовження будівництва підводних човнів, які поповнять флот країни-агресора. Водночас у США звернули на можливість загроз у космосі: розповіли про ядерну програму РФ для ударів по космічних супутниках.