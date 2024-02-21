Нова загроза: Путін може не застосувати ядерну зброю в Україні, адже зайнятий космосом, — ЗМІ

За даними журналістів, Китай і США можуть зупинити Росію від застосування смертоносної зброї на полі бою. Водночас у глави Кремля в планах відправити такі пристрої на орбіту, що потенційно може зашкодити глобальному зв'язку.

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Російська Федерація все ще може застосувати ядерну зброю в Україні, однак буде зупинена. При цьому небезпечні пристрої в космосі можуть стати новою загрозою. Про це йдеться в матеріалі The Times.

Застосування ядерної зброї: становище Росії

До другої річниці війни становище обох сторін на фронті може бути обмежене, проте військові невдачі ЗС РФ на полі бою могли змусити російського президента Володимира Путіна замислитися всерйоз над тим, щоб почати ядерну війну і завдати удару з тактичної зброї для досягнення перемоги або уникнення поразки в окупованому Кримському півострові, адже це нібито могло підірвати його владу, пишуть автори матеріалу.

Західні уряди не можуть вгадати, що саме на думці в російського президента, а риторика про застосування в крайньому випадку ядерної зброї стала вже рутинною. Відповідно, психологічний поріг у населення був значно знижений.

Поки що загроза відступила, пише The Times, адже в Кремлі продовжують сподіватися на те, що Сполучені Штати Америки втомилися підтримувати Україну і більше не постачатимуть ЗСУ допомогою. Тепер Володимир Путін може наполягати на мирній угоді, яку потім називатиме своєю перемогою.

При цьому за останні 2 роки було зроблено багато заяв про те, що Росія залишає за собою право на застосування ядерної зброї в разі "екзистенціальної" загрози. Політичне керівництво противника, продовжують автори статті, може бути переконане, що тільки ядерні бомби і ракети нібито можуть врятувати націю і режим Кремля від "приниження і ганьби".

На Заході про ядерну проблему розмірковують так, що удар Росії буде безглуздим як тактично, так і стратегічно. Це абсолютно не гарантувало б закінчення війни або перемогу для Володимира Путіна. Водночас у Москві можуть вважати, що це чудовий спосіб кинути виклик Заходу.

Застосування ядерної зброї: що зупиняє Росію

Журналісти впевнені, що зараз є лише дві причини, які заважають російському президенту все ж таки скинути смертельну бомбу на Україну. Перша — Китай. Голова КНР Сі Цзіньпін публічно вже заявляв, що ядерна зброя не повинна бути ніколи застосована жодною зі сторін. При цьому він не засуджував Москву за розпочату війну, але також і не пропонував військової допомоги. Сі Цзіньпін зовсім намагався позиціонувати себе миротворцем для дипломатичного завершення війни, що зміцнило б його позиції, але жодних успіхів у цій сфері поки що в нього не було.

Володимир Путін розуміє, що якщо він піде проти цієї заяви, то партнерство з Пекіном буде якщо не зруйновано, то поставлено під велику загрозу.

Друга причина, через яку Росія все ще не застосувала ядерну зброю, — ймовірна відповідь з боку США і НАТО. Очільник Кремля розуміє, що Україна не є членом Альянсу, і учасники блоку можуть не допомагати Києву в разі ядерного удару, але Вашингтон уже давав розуміти Москві, що наслідки в разі такої події будуть катастрофічними. Про що саме йдеться — у Білому домі не говорять.

Застосування ядерної зброї: загроза з космосу

Увага із застосування ядерної зброї на полі бою в Україні змістилася, адже російський президент може розглядати можливість виведення ядерного пристрою в космос.

Автори матеріалу помітили, що Володимир Путін часто виявляє глибокий інтерес до незвичайної зброї. Захоплення гіперзвуковими ракетами або зброєю з ядерними боєголовками тому підтвердження.

Тепер же Кремль має намір вивести ядерні пристрої на орбіту, а там вони потенційно можуть бути націлені на американські супутники. Відповідно, коли або якщо це станеться, то космос може стати новою сферою бойових дій і конфлікту між Росією і США. Вашингтон буде змушений у короткі терміни зайнятися реалізацією нових розробок, які б протидіяли "космічним базам" противника.

До слова, у The Times також пишуть, що Росія, Іран, Північна Корея та Китай величезну кількість грошей вкладають у розвиток космічного потенціалу. Зокрема йдеться про протисупутникову зброю. Глобальна мережа може опинитися під великою загрозою.

Водночас, ще 1967 року Росія підписала Договір про космос, який забороняє розміщувати на орбіті ядерну зброю або інші пристрої масового знищення. При цьому чи буде Москва дотримуватися правил у сучасних реаліях — інформації немає.

За попередніми оцінками, сьогодні у Росії є 6 тисяч одиниць різної ядерної зброї. Деяка з них може бути застосована локально на полі бою, але інша призначена для знищення цілих міст.

Торік у Кремлі вже заявляли, що будуть змушені відмовитися від останнього договору про контроль над ядерним озброєнням зі США. Цей контракт обмежував кількість і розміщення смертоносної зброї обома сторонами. Термін дії договору закінчується лише 2026 року.

Нагадаємо, 21 лютого повідомлялося, що Росія може запустити ядерну зброю в космос уже 2024 року. Згідно з поточними оцінками, Москва не планує підривати будь-яку орбітальну зброю, але існує ризик аварії, а ядерний вибух потенційно може зачепити близько третини супутників і завдати шкоди системам зв'язку на Землі.

16 лютого президент США Джо Байден доручив адміністрації Білого дому почати прямі переговори з Росією про випробування смертоносної зброї в космосі. За словами речника Білого дому Джона Кірбі, не йдеться про зброю, яка може бути використана для нападу на людей на землі.