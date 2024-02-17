РФ розробляє ядерну космічну зброю: у ЗМІ розповіли про її небезпеку

Росія намагалася розробити протисупутникову зброю протягом багатьох років. Останніми місяцями з'явився потік розвідувальних звітів щодо зусиль росіян створити ядерні протисупутникові засоби, зокрема ядерний електромагнітний імпульс.

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Російська Федерація хоче розробити ядерну космічну зброю, аби знищувати супутники. Під час детонації якої могла б створюватися величезна енергетична хвиля, яка б і завдавала ураження. Про це повідомило видання CNN з посиланням на власні джерела, які знають більше про це озброєння.

Попри те, що зброя все ще розробляється та не на орбіті, її використання може "перетнути небезпечний рубікон" в історії ядерної зброї та спричинити збої в повсякденному житті. Зброя може створити імпульс електромагнітної енергії та потік високозаряджених частинок, які порушать роботу супутників, що обертаються навколо Землі.

Журналісти розповіли, що протягом багатьох років відстежувалися спроби РФ розробити широкий спектр протисупутникової зброї. За інформацією одного з чиновників Міноборони США, останніми місяцями з'явився потік розвідувальних звітів, що стосувалися саме зусиль росіян розробити ядерні протисупутникові засоби, зокрема ядерний електромагнітний імпульс (ЕМІ), РФ досягла прогресу.

За словами президента США Джо Байдена, розвідувальне співтовариство виявило "можливість запустити систему в космос, яка теоретично могла б завдати шкоди", проте цього ще не сталося.

"Це не нова концепція, і як концепція сягає пізньої холодної війни", — сказав один з американських чиновників.

З його слів, побоювання щодо будь-якого можливого пристрою ЕМІ полягає в тому, що він може зробити непридатними "великі частини певних орбіт", створивши "мінне поле" з виведених із ладу супутників, які стануть небезпечними для нових супутників, які можуть вивести в космос для заміни чи ремонту існуючих.

Нагадаємо, у США поширили інформацію щодо потенційної можливості Росії розгорнули протисупутникову ядерну систему. Крім цього, з'явилися припущення, що росіяни можуть розмістити в космосі ядерну зброю, або ту, яка може вивести з ладу супутники США. Аналітики Defense Express розповіли, якою може бути ця зброя.