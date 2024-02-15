Ядерна зброя РФ у космосі: у Defense Express розповіли, наскільки це реально (інфографіка)

На думку військових експертів, протисупутникова система може ускладнити діяльність на орбіті Землі для цивілізованих країн, але поки що всі варіанти її запуску росіянами гіпотетичні.

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Американський конгресмен-республіканець Майк Тернер, очільник комітету з питань розвідки Палати представників США, нещодавно поширив інформацію про потенційну можливість РФ розгорнути у космосі протисупутникову ядерну систему. Наскільки це реально і чи є для цього можливості у Росії, аналізували військові експерти інформаційно-консалтингового агентства Defense Express.

Така інформація поширилася достатньо швидко і спричинила неабиякий ажіотаж серед західних політиків і медіа. За словами експертів, навіть з’явилися припущення, що росіяни можуть у буквальному сенсі розмістити у космосі ядерну зброю або певний вид зброї, який зможе вивести з ладу супутники США і таким чином ускладнити не тільки передачу розвідданих, а й взагалі цивілізоване життя.

"Поки по цій історії немає чіткої ясності, спробуємо висловити свої здогадки, що це може бути за космічна ядерна зброя Росії, навіть якщо всі варіанти будуть однаково гіпотетичними та навряд чи реалізованими на практиці", — уточнили аналітики.

"Сатана" орбітального бомбардування

Ця система частково-орбітального бомбардування відома ще за часів СРСР і мала в основі ракету Р-36 "Сатана". Механізм її застосування, на відміну від класичної міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), надавав можливість "закинути" боєголовку на навколоземну орбіту, де ракета робила б повний виток навколо Землі і спускалася донизу.

Парадна демонстрація ракети Р-36 "Сатана" Фото: Defense Express

У 1970-х роках було виготовлено всього 18 таких ракет, і всі вони розміщувалися на космодромі "Байконур". У 1983 році ця ракета знята з озброєння, всі ракети мали бути утилізованими. Однак згодом Р-36орб реінкарнувалася у ракету-носій "Циклон".

Атомний "Экипаж"

Деякі західні джерела свого часу поширювали інформацію, що Росія працює над супутником з ядерною силовою установкою — "Экипаж" або "Зевс". У цьому проєкті росіяни покладалися на технологічну основу, закладену ще у 70-роках минулого століття.

Рендер російського супутника з ядерним двигуном "Зевс" Фото: Defense Express Рендер російського супутника з ядерним двигуном за проєктом "Экипаж" Фото: Defense Express

Фахівці вважають, що теоретично росіяни можуть використовувати свій "Экипаж" для радіоелектронної боротьби проти супутників у космосі. Проте існує один нюанс: в інформаційному полі немає жодних свідчень про те, що сам супутник "Экипаж" вже втілено у металі або підготовлена/готується інфраструктура для його запуску.

А-235 "Нудоль"

Однак не варто забувати, що РФ "офіційно" має ракету із задекларованими "протисупутниковими" можливостями — А-235 "Нудоль". Ймовірно, саме ця ракета у 2021 року й насправді могла збити один зі списаних супутників серії "Космос", хоча взагалі-то А-235 створювалась для оновлення ПРО Москви.

Випробування А-235 "Нудоль" Фото: Defense Express

Проте, чи може на цю ракету встановлюватися ядерна "спецбоєчастина" — питання наразі досить дискутивне.

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