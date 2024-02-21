Росія може запустити ядерну зброю у космос вже у 2024 році, — Bloomberg

Згідно з поточними оцінками, Москва не планує підривати будь-яку орбітальну зброю, але існує ризик аварії, а ядерний вибух потенційно може торкнутися близько третини супутників і завдати шкоди системам зв'язку на Землі.

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США повідомили союзникам, що Росія може розгорнути ядерну зброю або макет боєголовки в космосі вже у 2024 році. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані у цьому питанні.

За інформацією джерел, Росія розробляє космічний потенціал для знищення супутників за допомогою ядерної зброї. У виданні додають, що така ядерна боєголовка на орбіті порушить договір про космос 1967 року, який підписала РФ.

Відповідна інформація зʼявилася після того, як голова комітету з розвідки Палати представників США попередив минулого тижня про серйозну, але невизначену загрозу національній безпеці США з боку Росії. Пізніше, як нагадали у виданні, американський президент Джо Байден заявив, що Кремль розробляє протисупутникову космічну зброю, яка не становить прямої загрози людським життям.

Як це коментують в РФ

Раніше президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що в Росії "були категорично проти і зараз виступають проти розміщення ядерної зброї в космосі".

"Ми робимо в космосі тільки те, що мають інші країни, включаючи Сполучені Штати", — сказав очільник РФ.

"Космічна гонка" Росії та Китаю

У виданні додають, що такі "передбачувані" амбіції Кремля підкреслюють зростаючу конкуренцію між США, Росією та Китаєм за розробку "можливостей нападу" в космосі. Нова "космічна гонка" контрастує з холодною війною, коли дві наддержави уклали серію угод про контроль над озброєннями, покликаних запобігти "вепонізації" космосу.

Згідно з поточними оцінками, Москва не планує підривати будь-яку орбітальну зброю. Проте існує ризик аварії, а ядерний вибух потенційно може торкнутися близько третини супутників і завдати шкоди системам зв'язку на Землі.

За словами людини, знайомої з космічною зброєю, наслідки будь-якого вибуху у космосі не обов’язково означатимуть знищення супутників, але можуть означати збої, які вимагають виправлення помилок.

Згідно з даними ООН з питань космічного простору, станом на квітень минулого року на орбіті Землі було майже 7800 робочих супутників.

За словами джерел, США та їхні союзники намагаються відмовити Росію від розгортання відповідних засобів, особливо через Китай та Індію, які вважаються "більш впливовими" в Москві.

Нагадаємо, раніше видання Politico повідомило, що Росія просувається у спробах розвинути свій ядерний потенціал, однак вона не зможе запустити таку зброю в космос найближчим часом.