Ядерна атака, випробування чи детонація: що прогнозує букмекер, який ставив на Трампа

Азартні громадяни готові поставити 10 центрів на те, що до кінця 2024 року відбудеться "ядерна детонація". При цьому враховують, що під детонацією мають на увазі навіть помилкове спрацювання ядерної бомби.

Букмекерський портал, який приймав ставки на президентських виборах в США і передбачив перемогу республіканця Дональда Трампа, оголосив голосування щодо того, чи відбудеться ядерний вибух до кінця 2024 року. Найвищий прогноз припав на день після обрання Трампа. Наступне зростання очікувань відбулось у день, коли США дозволили Україні бити по РФ далекобійними ракетами. Графік прогнозів в реальному часі можна побачити на порталі Polymarket.

Користувачі порталу поклали вже понад 1 млн дол. на прогноз щодо того, чи відбудеться ядерний вибух до 31 грудня 2024 року. На графіку бачимо, що найвищі ставки були 6 листопада: 27% на те, що вибух буде. Після цього відбулось падіння, а далі пік 18 листопада, який, втім, не перевищив припущень десятиденної давності. Поки що користувачі оцінюють шанси детонації на рівні 10%: люди готові поставити на це 10 центів.

Ядерна війна - прогнози азартних громадян на 2024 рік Фото: Скриншот

Під графіком прогнозів — правила, згідно з якими будуть визначати, зіграють чи не зіграють ставки. Можна побачити, що ставки почали приймати з 1 липня 2024 року, а дедлайн — 31 грудня 2024 року о 23:59. Окремо описують, що мають на увазі під "ядерною детонацією": це і ядерна атака, і ядерні випробування, і навіть помилкова детонація. Те, що вибух відбувся, має бути підтверджено достовірними джерелами, ідеться на сторінці голосування "Will a nuclear weapon detonate in 2024?"

Ядерна війна - правила прогнозу Фото: Скриншот

Під голосуванням щодо ядерного вибуху з'явилось понад 200 коментарів. Деякі коментатори вказують на те, що можна поставити всі гроші на "Так" і тоді раптом РФ чи КНДР проведуть ядерні випробування. Також згадували про ядерну зброю, яка, ймовірно, може з'явитись в України після припинення допомоги США. Інші ж згадали про нову російську ядерну доктрину, яку саме підписав президент РФ Володимир Путін.

Ядерна війна - коментарі щодо випробувань бомби Фото: Скриншот

На порталі приймали ставки на перемогу Трампа і передбачили її: республіканцю дали 61% на те, що він набере більше голосів американців, ніж демократка Камала Гарріс. Крім того, є інше голосування: чи закінчиться війна в Україні протягом 90 днів.

Ядерна війна — деталі

Зазначимо, після того, як Україна отримала дозвіл на удари західною далекобійною зброєю по території РФ, російська влада попередила, що буде відповідь, але не уточнила, чи буде вона ядерною. Після цього ЗСУ, як припускають, запустили ракети ATACMS по арсеналу в Брянській області.

Тим часом 19 листопада Путін підписав ядерну доктрину, яку почали обговорювати ще на початку осені. У доктрині вказано, що по Україні можуть вдарити ядерною бомбою, якщо відбудеться масова повітряна атака за допомогою різних засобів ураження (дронів, ракет).

Водночас видання The Times опублікувало звіт, який українські науковці написали для Міноборони. У звіті вказано, що Україна, ймовірно, може створити ядерну бомбу на основі реакторного плутонію протягом кількох місяців. Українська влада категорично заперечила такі припущення: заявили, що не збирається нічого робити у даному напрямку.

Нагадуємо, 20 листопада видання Daily Express повідомило, за яких умов Дональд Трамп може передати Україні ядерну зброю.