Ядерная атака, испытания или детонация: что прогнозирует букмекер, который ставил на Трампа

Азартные граждане готовы поставить 10 центров на то, что до конца 2024 года произойдет "ядерная детонация". При этом учитывают, что под детонацией подразумевают даже ложное срабатывание ядерной бомбы.

Букмекерский портал, который принимал ставки на президентских выборах в США и предсказал победу республиканца Дональда Трампа, объявил голосование относительно того, произойдет ли ядерный взрыв до конца 2024 года. Самый высокий прогноз пришелся на день после избрания Трампа. Следующий рост ожиданий состоялся в день, когда США разрешили Украине бить по РФ дальнобойными ракетами. График прогнозов в реальном времени можно увидеть на портале Polymarket.

Пользователи портала выложили уже более 1 млн долл. на прогноз относительно того, произойдет ли ядерный взрыв до 31 декабря 2024 года. На графике видим, что самые высокие ставки были 6 ноября: 27% на то, что взрыв будет. После этого произошло падение, а дальше пик 18 ноября, который, впрочем, не превысил предположений десятидневной давности. Пока пользователи оценивают шансы детонации на уровне 10%: люди готовы поставить на это 10 центов.

Ядерная война — прогнозы азартных граждан на 2024 год Фото: Скриншот

Под графиком прогнозов — правила, согласно которым будут определять, сыграют или не сыграют ставки. Можно увидеть, что ставки начали принимать с 1 июля 2024 года, а дедлайн — 31 декабря 2024 года в 23:59. Отдельно описывают, что подразумевают под "ядерной детонацией": это и ядерная атака, и ядерные испытания, и даже ложная детонация. То, что взрыв произошел, должно быть подтверждено достоверными источниками, говорится на странице голосования "Will a nuclear weapon detonate in 2024?"

Ядерная война — правила прогноза Фото: Скриншот

Под голосованием по ядерному взрыву появилось более 200 комментариев. Некоторые комментаторы указывают на то, что можно поставить все деньги на "Да" и тогда вдруг РФ или КНДР проведут ядерные испытания. Также упоминали о ядерном оружии, которое, вероятно, может появиться у Украины после прекращения помощи США. Другие же вспомнили о новой российской ядерной доктрине, которую как раз подписал президент РФ Владимир Путин.

Ядерная война — комментарии относительно испытаний бомбы Фото: Скриншот

На портале принимали ставки на победу Трампа и предсказали ее: республиканцу дали 61% на то, что он наберет больше голосов американцев, чем демократка Камала Харрис. Кроме того, есть другое голосование: закончится ли война в Украине в течение 90 дней.

Ядерная война — детали

Отметим, после того, как Украина получила разрешение на удары западным дальнобойным оружием по территории РФ, российские власти предупредили, что будет ответ, но не уточнили, будет ли он ядерным. После этого ВСУ, как предполагают, запустили ракеты ATACMS по арсеналу в Брянской области.

Тем временем 19 ноября Путин подписал ядерную доктрину, которую начали обсуждать еще в начале осени. В доктрине указано, что по Украине могут ударить ядерной бомбой, если произойдет массовая воздушная атака с помощью различных средств поражения (дронов, ракет).

В то же время издание The Times опубликовало отчет, который украинские ученые написали для Минобороны. В отчете указано, что Украина, вероятно, может создать ядерную бомбу на основе реакторного плутония в течение нескольких месяцев. Украинские власти категорически отрицают такие предположения: заявили, что не собираются ничего делать в данном направлении.

Напоминаем, 20 ноября издание Daily Express сообщило, при каких условиях Дональд Трамп может передать Украине ядерное оружие.