Возможный удар ATACMS по Брянской области: Лавров прокомментировал разрешение США

Министр иностранных дел РФ посоветовал западным странам прочитать обновленную ядерную доктрину России, но отметил, что Москва "строго привержена позиции по недопущению ядерной войны".

Использование Украиной американских ракет ATACMS для ударов по Брянской области является сигналом стремления к эскалации конфликта. В то же время Россия не может подтвердить, что США приняли решение об ударах вглубь территории РФ. Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20 в Бразилии во вторник, 19 ноября.

"То, что ATACMS сегодня ночью по Брянской области использовались неоднократно, это, конечно, сигнал о том, что они хотят эскалации. Без американцев использовать эти высокотехнологичные ракеты, Путин об этом многократно говорил, невозможно. Он предупреждал о том, как будет меняться наша позиция, если вот эта вот дальнобойность, о которой они сейчас рассуждают, до 300 км будет одобрена. А по сути дела, это не одобрение не для того, чтобы Украина использовала дальнобойные ракеты, а просто объявление "мы теперь будем бить до 300 км", — считает Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства РФ добавил, что не может подтвердить, что США официально разрешили Украине наносить удары вглубь территории России.

"Я просто не могу подтвердить, потому что все пишут как о деле решенном. Но даже Боррель сказал, что это уже официально, а европейцы, дескать, обсуждали, но решили, что каждый сам за себя будет принимать решение разрешать ли свои вооружения дальнобойные использовать украинцам. Я не буду на эту тему гадать", — отметил он.

Обновленная ядерная доктрина РФ

Глава МИД России также напомнил об опубликованной 19 ноября новой редакции российской ядерной доктрины и призвал Запад тщательно ознакомиться с ее положениями. По словам Лаврова, документ необходимо изучать "во всей его полноте и взаимосвязи, а не выборочно, как они это делают с уставом ООН".

Отвечая на вопрос, рассматривает ли Россия ядерный ответ на удар по Брянской области, он сказал, что российские власти "убеждены, что ядерное оружие прежде всего призвано предотвратить любую ядерную войну".

По его словам, Москва "строго привержена позиции по недопущению ядерной войны".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что обновленная ядерная доктрина РФ теперь предусматривает возможность ядерного удара в ответ на использование западных неядерных ракет, если это создает угрозу территориальной целостности России.

Напомним, в ночь на 19 ноября Силы обороны нанесли удар по арсеналу материально-технического обеспечения РФ в Брянской области. Журналист Юрий Бутусов, со ссылкой на собственные источники, утверждает, что ВСУ ударили дальнобойными ракетами ATACMS. В Генштабе ВСУ не сообщали, каким типом вооружения был осуществлен удар.

На минувшей неделе The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь России. Эту информацию подтвердил представитель Госдепартамента США Брайан Николс.