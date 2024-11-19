Обновленная ядерная доктрина: в Кремле пригрозили ответить в случае ударов западными ракетами

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что агрессия против РФ со стороны любого неядерного государства, но при участии или поддержке ядерного, будет рассматриваться как совместное нападение на Россию.

Россия может применить ядерное оружие в ответ на использование Украиной западных неядерных ракет, в частности, американских ATACMS. Это предусматривает обновленная ядерная доктрина РФ, принятая Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во вторник, 19 ноября.

"Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии с применением обычного оружия против нее или республики Беларусь, что создает критическую угрозу суверенитету или территориальной целостности", — сказал он.

Спикер Путина добавил, что "агрессия против РФ со стороны любого неядерного государства при участии или поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение".

Песков отметил, что Россия якобы занимает "ответственную позицию" в отношении ядерного сдерживания и стремится снизить уровень глобальной ядерной угрозы.

Напомним, 19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину, подписал указ "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". Документ предусматривает возможность использования Россией ядерного оружия не только в ответ на ядерное нападение, но и в случае критической угрозы суверенитету или территориальной целостности страны обычными средствами нападения.

В ночь на 19 ноября Силы обороны поразили один из арсеналов материально-технического обеспечения РФ в Брянской области. На территории склада хранили артбоеприпасы, КАБы, зенитные ракеты и реактивные снаряды. Журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что ВСУ ударили по РФ дальнобойными ракетами ATACMS.