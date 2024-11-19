Оновлена ядерна доктрина: у Кремлі пригрозили відповісти у разі ударів західними ракетами

Речник Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що агресія проти РФ з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або підтримки ядерної, розглядатиметься як спільний напад на Росію.

Росія може застосувати ядерну зброю у відповідь на використання Україною західних неядерних ракет, зокрема американських ATACMS. Це передбачає оновлена ядерну доктрину РФ, ухвалена Володимиром Путіним. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков у вівторок, 19 листопада.

"Російська Федерація залишає за собою право застосувати ядерну зброю в разі агресії із застосуванням звичайної зброї проти неї або республіки Білорусь, що створює критичну загрозу суверенітету або територіальній цілісності", — сказав він.

Речник Путіна додав, що "агресія проти РФ з боку будь-якої неядерної держави за участю або за підтримки ядерної розглядається як спільний напад".

Пєсков зазначив, що Росія нібито займає "відповідальну позицію" щодо ядерного стримування і прагне знизити рівень глобальної ядерної загрози.

Нагадаємо, 19 листопада президент РФ Володимир Путін затвердив оновлену ядерну доктрину, підписавши указ "Про затвердження Основ державної політики Російської Федерації в галузі ядерного стримування". Документ передбачає можливість використання Росією ядерної зброї не лише у відповідь на ядерний напад, а й у разі критичної загрози суверенітету чи територіальній цілісності країни звичайними засобами нападу.

У ніч на 19 листопада Сили оборони уразили один з арсеналів матеріально-технічного забезпечення РФ у Брянській області. На території складу зберігали артбоєприпаси, КАБи, зенітні ракети та реактивні снаряди. Журналіст Юрій Бутусов, посилаючись на власні джерела, стверджує, що ЗСУ вдарили по РФ далекобійними ракетами ATACMS.