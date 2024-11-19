Могли вдарити ATACMS: Україна атакувала арсенал ГРАУ під Брянськом (відео)

За даними Генштабу, після атаки було зафіксовано 12 вторинних вибухів. Журналіст Юрій Бутусов же впевнений, що це перший удар далекобійними ATACMS після того, як США зняли обмеження.

Ніч на 19 листопада видалася досить неспокійною для росіян у Брянській області, адже Сили оборони змогли уразити один з арсеналів матеріально-технічного забезпечення противника. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними командування, близько 02:30 у місті Карачев Брянської області було зафіксовано 12 вторинних вибухів і детонацію в районі цілі.

"У ніч на 19 листопада 2024 року підрозділи Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення", — ідеться в повідомленні.

Окремо в Генштабі додали, що ураження ворожих складів із боєприпасами триватиме, адже мета таких ударів — припинення збройної агресії Росії проти України.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі також підтвердив український удар по Брянській області. Було уражено, за його даними, 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління РФ.

"Там були артилерійські боєприпаси, включно з КНДРівськими до їхніх систем, КАБи, зенітні ракети і боєприпаси до РСЗВ. Ще раніше він був атакований дронами", — написав Андрій Коваленко.

Воєнний кореспондент, головний редактор порталу "Цензор.нет" Юрій Бутусов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook насамперед зазначив, що ракетний удар трапився після того, як Сполучені Штати Америки дозволили Україні бити далекобійною зброєю по ворожій території і, за даними джерел "Цензор.нет", це був перший зафіксований випадок.

Сили оборони могли використати балістичні ракети ATACMS американського виробництва і тим самим уразити склад БК росіян.

"Раніше російський диктатор Володимир Путін погрожував завдати ударів по силах НАТО, якщо Україна почне завдавати ударів далекобійною зброєю по території РФ. І ось сьогодні чергові "коричневі лінії" Кремля порушено. І тепер весь світ буде дивитися чи зважиться Путін на якісь дії", — написав Юрій Бутусов.

Окремо журналіст додав, що далекобійні удари, можливо, й не призведуть до швидкого перелому у війні, проте точно завдадуть значних втрат тиловим об'єктам російської армії, ускладнять маневр і логістику ворожих військ і змусять розтягнути системи ППО ще сильніше.

"Ворог буде під прицілом на сотні кілометрів углиб Росії", — резюмував Юрій Бутусов.

Удар по складу в Брянській області: реакція росіян

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз писав, що російські сили ППО нібито запобігли спробі атаки із застосуванням БПЛА по регіону. Загалом було кілька дронів і всі вони нібито були знищені, а постраждалих і руйнувань немає. Реакції на ураження складу з боєприпасами на момент публікації матеріалу не було. У Міноборони РФ також написали лише про спробу атаки дронами і роботу ППО в Брянській області.

В Ateo Breaking писали, що спочатку вночі було оголошено ракетну небезпеку, після чого в районі міста Карачев пролунав сильний вибух, який розбурхав місцевих жителів. Деякі очевидці ділилися, що бачили велику вогняну заграву і продовжили чути звуки вибухів.

Нагадаємо, 10 листопада повідомлялося, що українці вдарили по складу БК у Брянській області. Підрозділ Сил безпілотних систем завдав удару по складу БК 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення в Брянській області. Під атакою опинилися артилерійські боєприпаси, ракети до РСЗВ і КАБи, розповів керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.