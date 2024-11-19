Могли ударить ATACMS: Украина атаковала арсенал ГРАУ под Брянском (видео)

По данным Генштаба, после атаки было зафиксировано 12 вторичных взрывов. Журналист Юрий Бутусов же уверен, что это первый удар дальнобойными ATACMS после того, как США сняли ограничения.

Ночь на 19 ноября выдалась достаточно неспокойной для россиян в Брянской области, ведь Силы обороны смогли поразить один из арсеналов материально-технического обеспечения противника. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

По данным командования, около 02:30 в городе Карачев Брянской области было зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация в районе цели.

"В ночь на 19 ноября 2024 года подразделения Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли огневое поражение по арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения", — говорится в сообщении.

Отдельно в Генштабе добавили, что поражение вражеских складов с боеприпасами будет продолжаться, ведь цель таких ударов — прекращение вооруженной агрессии России против Украины.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко в своем Telegram-канале также подтвердил украинский удар по Брянской области. Был поражен, по его данным, 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления РФ.

"Там были артиллерийские боеприпасы, включая КНДРовские к их системам, КАБы, зенитные ракеты и боеприпасы к РСЗО. Еще раньше он был атакован дронами", — написал Андрей Коваленко.

Военный корреспондент, главный редактор портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов на своей странице в социальной сети Facebook первым делом отметил, что ракетный удар случился после того, как Соединенные Штаты Америки позволили Украине бить дальнобойным оружием по вражеской территории и по данным источников "Цензор.нет", это был первый зафиксированный случай.

Силы обороны могли использовать баллистические ракеты ATACMS американского производства и тем самым поразить склад БК россиян.

"Ранее российский диктатор Владимир Путин угрожал нанести удары по силам НАТО, если Украина начнет наносить удары дальнобойным оружием по территории РФ. И вот сегодня очередные "коричневые линии" Кремля нарушены. И теперь весь мир будет смотреть решится ли Путин на какие-то действия", — написал Юрий Бутусов.

Отдельно журналист добавил, что дальнобойные удары может и не приведут к быстрому перелому в войне, однако точно нанесут значительные потери тыловым объектам российской армии, усложнит маневр и логистику вражеских войск и заставит растянуть системы ПВО еще сильнее.

"Враг будет под прицелом на сотни километров вглубь России", — резюмировал Юрий Бутусов.

Удар по складу в Брянской области: реакция россиян

Губернатор Брянской области Александр Богомаз писал, что российские силы ПВО якобы пресекли попытку атаки с применением БПЛА по региону. Всего было несколько дронов и все они якобы были уничтожены, а пострадавших и разрушений нет. Реакции на поражение склада с боеприпасами на момент публикации материала не было. В Минобороны РФ также написали лишь о попытке атаки дронами и работе ПВО в Брянской области.

В Ateo Breaking писали, что сначала ночью была объявлена ракетная опасность, после чего в районе города Карачев прозвучал сильный взрыв, который взбудоражил местных жителей. Некоторые очевидцы делились, что видели большое огненное зарево и продолжили слышать звуки взрывов.

Напомним, 10 ноября сообщалось, что украинцы ударили по складу БК в Брянской области. Подразделение Сил беспилотных систем нанесло удар по складу БК 1060-го центра материально-технического обеспечения в Брянской области. Под атакой оказались артиллерийские боеприпасы, ракеты к РСЗО и КАБы, рассказал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.