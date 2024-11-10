Украинцы ударили по складу БК в Брянской области: что было уничтожено (фото, видео)

Подразделение Сил беспилотных систем нанесло удар по складу БК 1060-го центра материально-технического обеспечения в Брянской области. Под атакой оказались артиллерийские боеприпасы, ракеты к РСЗО и КАБы, рассказал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Ночью 10 ноября украинские военные нанесли удар по складу БК 1060-го центра материально-технического обеспечения в Брянской области (РФ). Фокус рассказывает, что известно о ночной атаке.

В Минобороны РФ заявили, что в течение ночи 10 ноября над Брянской областью якобы работала российская ПВО. В частности, было уничтожено якобы 17 дронов. Тогда как с 7:00 до 10:00 мск было перехвачено еще 14 БПЛА. По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, в результате атаки БПЛА в областном центре произошло возгорание нежилых зданий.

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Однако в Генштабе ВСУ сообщили, что было зафиксировано по меньшей мере восемь взрывов.

"Сегодня ночью подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли огневое поражение по складам с боеприпасами 1060-го центра материально-технического обеспечения (бывший 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления) в Брянской области, РФ", — говорится в сообщении.

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После атаки зафиксировано по меньшей мере две точки возгорания на территории воинской части и признаки вторичной детонации.

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко отметил, что в Брянской области был поражен склад БК с артиллерийскими боеприпасами, ракетами к РСЗО и КАБы.

Пожар после удара по складу БК в Брянской области Фото: Telegram

Напомним, 10 ноября беспилотники атаковали Подмосковье. По словам городского головы города Сергея Собянина, российская противовоздушная оборона якобы удачно отработала и уничтожила 32 дрона, однако в росСМИ рассказали о разрушениях пострадавших.

9 ноября источники Фокуса в СБУ рассказали об атаке на Алексинский химический комбинат в Тульской области РФ. Это предприятие входит в корпорацию "Ростех" и производит боеприпасы, порох и материалы для военно-промышленного комплекса.