Хранили боеприпасы КНДР: Генштаб подтвердил удар по арсеналу ГРАУ в Брянской области (видео)

Командование отмечает, что атаки на подобные арсеналы существенно снижают наступательный потенциал ВС РФ.

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Силы обороны Украины поразили военный арсенал российских оккупантов вблизи города Карачев Брянской области. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Сегодня ночью подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли огневое поражение по 67-му арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны Российской Федерации, что в Брянской области", — сообщили там.

Военные рассказали, что на территории склада хранились боеприпасы к ракетно-артиллерийскому вооружению, в том числе и поступившие из КНДР, а также управляемые авиационные бомбы. Значительная часть из них размещалась под открытым небом.

На территории объекта были зафиксированы взрывы. Местные власти перекрывали дороги в районе арсенала.

"Поражение подобных арсеналов создает серьезные логистические проблемы для российской армии, что существенно снижает наступательный потенциал оккупантов на угрожающих направлениях", — добавили в Вооруженных силах Украины.

Напомним, в ночь на среду, 9 октября, беспилотники атаковали Брянскую область России. В результате атаки на арсенале ГРАУ (главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны РФ) вблизи города Карачев Брянской области началась детонация боеприпасов. В Минобороны РФ отчитались об успешной работе ПВО и уничтожении всех украинских БПЛА.

Напомним, 4 октября, Силы обороны Украины нанесли удар по базе хранения горюче-смазочных материалов в Воронежской области Российской Федерации. Тогда было зафиксировано попадание в один из резервуаров для хранения горючего.