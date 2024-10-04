Ночная атака дронов: в Генштабе подтвердили поражение российской нефтебазы (видео)

В Генштабе ВСУ заявили, что российские средства ПВО пытались отразить атаку, но зафиксировано попадание в один из резервуаров для хранения горючего.

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В пятницу, 4 октября, Силы обороны Украины нанесли удар по базе хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Воронежской области Российской Федерации. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в пятницу, 4 октября.

"Ананефтепродукт" расположена возле населенного пункта Анна.

"В районе объекта фиксировалась работа российского ПВО. Подтверждено попадание в по меньшей мере один из вертикальных резервуаров. Произошло возгорание", — говорится в сообщении.

Операцию выполнили силы Службы безопасности Украины в сотрудничестве с другими подразделениями Сил обороны. Информация о масштабах повреждений и результатах удара уточняется.

Напомним, 4 октября губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев заявил, что в Аннинском районе средства РЭБ подавили украинские БпЛА, однако один из дронов упал на территорию нефтебазы. По его словам, загорелась пустая цистерна.

3 октября дроны СБУ поразили военный аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области. Там россияне хранили управляемые авиабомбы. Также на аэродроме размещены самолеты СУ-35 и СУ-34.

Кроме того, 3 октября Силы обороны Украины поразили баллистическими ракетами ATACAMS российскую радиолокационную станцию "Небо-М". В Генштабе ВСУ заявили, что уничтожение РЛС создаст благоприятный "воздушный коридор" для эффективного использования крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG.