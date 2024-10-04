В Воронежской области РФ дроны атаковали нефтебазу (видео)

По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, один из беспилотников упал на территорию нефтебазы, а загорелась только пустая цистерна.

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В ночь с 3 на 4 октября беспилотники атаковали нефтебазу в поселке городского типа Анна Воронежской области России, в результате чего возник пожар. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"В Аннинском районе Воронежской области средства РЭБ подавили украинские БПЛА, один из которых упал на территорию нефтебазы. Произошло возгорание пустой цистерны", — написал Гусев.

Он уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших в результате падения беспилотника нет, а на месте уже работают пожарные расчеты.

В 22:18 Гусев предупреждал жителей Воронежской области о том, что на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА.

В то же время российское издание Astra обнародовало видео самого пожара.

"Атака осуществлена на нефтебазу ООО "Аннанефтепродукт" в поселке городского типа Анна, утверждают очевидцы", — отметили журналисты.

В украинском Генштабе пока не комментировали информацию об атаке на нефтебазу в Воронежской области.

Напомним, 3 октября источники Фокуса сообщили, что дроны СБУ поразили склад с КАБами и стоянки Су-34 под Воронежем.

В этот же день спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что украинские военные не атаковали Курскую АЭС или объекты вблизи станции.